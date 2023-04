J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται τον «τσιφτετέλι forever» Trannos

Μετρ των εκπλήξεων, ο Νίκος Κοκλώνης σε κάθε live του Just The 2 Of Us βρίσκει πάντα τον τρόπο να καθηλώνει το κοινό. Ανατρεπτικές ερμηνείες από τα ζευγάρια κι αγαπημένοι guests αποτελούν βασικά συστατικά του πιο αγαπημένου πάρτι του Σαββατόβραδου.Το περασμένο Σάββατο, η τηλεφωνική σύνδεση με τον Πασχάλη Τερζή ήταν η αναπάντεχη έκπληξη του Νίκου Κοκλώνη στην Εύη Δρούτσα, που είπε το τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή, στο οποίο υπογράφει η ίδια τους στίχους. Η ζωντανή σύνδεση με τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που είχε χρόνια να εμφανιστεί τηλεοπτικά, συγκίνησε το κοινό και πρωταγωνίστησε στα σχόλια στο τουίτερ.Αυτό το Σάββατο ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή του J2US για πρώτη φορά τον Trannos, τον 22χρονο ράπερ με τα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. To Madame του Trannos αποτελεί τη «διαμαντένια» επιτυχία του με περισσότερα από 40 εκατομμύρια views, ενώ το ντουέτο του «Εγώ και εσύ» με την Ελένη Φουρέιρα έγινε viral από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησε. Στη σκηνή του J2US ο Trannos θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και ένα τραγούδι-έκπληξη.Στο 9ο live του J2US ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει σε νέο ρόλο -αφού την γνωρίσαμε στο J2Us ως coach- και τη Ρία Ελληνίδου, την εντυπωσιακή Θεσσαλονικιά που λατρεύει τη βυζαντινή μουσική και ξεσηκώνει το κοινό με τα τραγούδια και την εκρηκτική της παρουσία, ενώ στο Just The 2 Of Us θα επιστρέψει και ο Sotis Volanis για να βάλει φωτιά στο Σαββατόβραδο.