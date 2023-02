Survivor All Star - Τριαντάφυλλος: «Με τον Κόρομι έχουμε φάει μαζί, έχουμε κλέψει μαζί και με πούλησε»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqhaiabbjhtl)

έκανε δηλώσεις και δεν δίστασε να αναφερθεί για ακόμα μια φορά στο Survivor All Star. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» και εξήγησε αρχικά, τι σήμαινε η ανάρτηση που έκανε στο Instagram και στην οποία ανέφερε πως το έπαθλο θα πάρει ο Ηλίας Μπόγδανος.«Κόλπα δεν κάνει κι η παραγωγή; Έκανα ένα στόρι κι είπα ότι μπορεί να το πάρει ο Μπόγδανος», είπε χαρακτηριστικά.Όσο για το αν τελικά, παρακολουθεί το ριάλιτι επιβίωσης ή τον Σασμό, δήλωσε: «Βλέπω Survivor, αλλά για να είμαι ειλικρινής, βλέπω και Σασμό γιατί έκανα ζάπινγκ και μου άρεσε πάρα πολύ. Είπα να δω τι βλέπει ο κόσμος και πάει τόσο καλά και ρε φίλε, με καθήλωσε το σίριαλ. Δεν μπορεί ένα σίριαλ να κερδίζει το All Star, δεν γίνεται, συγχαρητήρια σε αυτόν που έγραψε τον Σασμό».Ο Τριαντάφυλλος στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στους παίκτες του Survivor All Star. «Το αγόρι της Δαλάκα, ο Φιντιρίκος στήριξε πολύ τον Στάθη, αλλά ο Στάθης δεν στήριξε την Κατερίνα. Με τον Κόρομι, έχουμε φάει μαζί, έχουμε κλέψει μαζί και με πούλησε», δήλωσε.Τέλος, για το τηλεοπτικό πρότζεκτ που θα εμφανιστεί είπε: «Δεν πρόκειται να πάω ποτέ στο Survivor. Θα ξέρετε τη Δευτέρα ή την Τρίτη αν θα είμαι στο J2US. Θα ήθελα το ζευγάρι μου να είναι ο Αλέξης Παππάς».NDPPHOTO