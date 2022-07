Κλείσιμο

Οι ταινίες του «» μιλούν πάντοτε για ιστορίες αγάπης, είτε για την αγάπη του πρωταγωνιστή προς το σφυρί του, είτε την αγάπη του ήρωα προς την αγαπημένη του Τζείν Φόστερ. Το « Thor: Love and Thunder », η πιο πρόσφατη ταινία που επικεντρώνεται στον Asgardian Avenger, εισάγει ένα νέο δεδομένο σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένας νέος Thor και το όνομα αυτής, Τζέιν Φόστερ Με τη νέα ταινία, το «Σύμπαν» της Marvel παρουσιάζει μια νέα εκδοχή της Τζέιν Φόστερ, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα κόμικς σχεδόν πριν από 10 χρόνια. Πώς όμως αυτός ο έρωτας του Thor από το παρελθόν, εξελίχθηκε σε θεϊκό ήρωα;Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν ενσαρκώνει την Φόστερ, γνωστή και ως Mighty Thor στο σίκουελ «Thor: Love and Thunder». Εκτός από τον ρόλο, η 38χρονη Χολιγουντιανή ηθοποιός έχει κερδίσει τους φανατικούς θαυμαστές και με την εντυπωσιακή σωματική της μεταμόρφωση.Σε συνέντευξή της στο «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, η «Lady Thor» αναφέρθηκε στην εντατική προπόνηση που έκανε, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι κατάφερε να φέρει εις πέρας πολύ δύσκολες σωματικές ασκήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.«Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει πόσες προπονήσεις χρειάζονται για μια τέτοια ταινία. Για πολλούς μήνες μες στην πανδημία, έτρωγα ψητά, ξάπλωνα στο κρεβάτι και λυπόμουν τον εαυτό μου. Ήμουν φοβερά κουρασμένη μετά την προπόνηση», τόνισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην εκπομπή του Φάλον.Για χάρη της τέταρτης ταινίας του Thor, η Νάταλι Πόρτμαν παραγκώνισε για λίγο τον διαλογισμό και το τζόκινγκ, για να ξεκινήσει τις έλξεις, τα καθίσματα και πολλές άλλες έντονες ασκήσεις , με σκοπό να παραμείνει δυνατή για τον ρόλο.Για τους θαυμαστές τηςπου μπερδεύτηκαν με την... αλλαγή φύλου του Thor, ο σκηνοθέτης Taika Waititi εξήγησε ότι η πλοκή της ταινίας, θα βασιστεί σε μια ιστορία του 2014, στην οποία ο Thor χάνει τις υπερδυνάμεις του και η Τζέιν Φόστερ παίρνει τα ηνία και το μαγικό σφυρί.Προτού η Τζέιν Φόστερ γίνει υπερήρωας, ο Thor έπρεπε να χάσει το σφυρί του. Οι θαυμαστές του Thor γνωρίζουν, ότι ο Θεός του κεραυνού χρησιμοποιεί το σφυρί του, με σκοπό να νικήσει αμέτρητους εχθρούς, ενώ μόνο όσοι κρίνονται άξιοι, μπορούν να κρατήσουν το όπλο και να αξιοποιήσουν τη δύναμή του. Να υπενθυμίσουμε, ότι στην ταινία «Avengers: Endgame», ο Captain America βρέθηκε άξιος και χρησιμοποίησε το σφυρί του Thor, για να νικήσει τον Thanos.Το παράδοξο όμως της υπόθεσης, είναι ότι ο Thor δεν ήταν πάντα άξιος. Στα κόμικς το 2014 (Original Sin), ένας κακός, ο Νικ Φιούρι, ψιθυρίζει τρεις λέξεις στο αυτί του Thor: «Ο Gorr είχε δίκιο». Αυτή η φράση κάνει τον πρωταγωνιστή, να χάσει την ικανότητα να σηκώνει το σφυρί του, μιας και ο Gorr the God Butcher πίστευε, ότι οι θεοί κατέστρεψαν τα σύμπαντα και για αυτό δεν άξιζαν την δύναμή που είχαν. Μάλιστα, οι θεατές θα συναντήσουν τον Gorr στη νέα ταινία, τον οποίο υποδύεται ο Christian Bale.Τη στιγμή που οι θεοί, δεν ήταν πλέον άξιοι να κατέχουν τις εκπληκτικές δυνάμεις τους, το επόμενο άτομο που θα μπορούσε να κρατήσει το σφυρί, έπρεπε να είναι ένας πανέξυπνος και καλόκαρδος άνθρωπος.Σε μια σειρά κόμικ του Thor, που επίσης κυκλοφόρησε 2014, η Τζέιν Φόστερ συναντά το σφυρί, και καθώς «πάντα πρέπει να υπάρχει ένας Thor», το παίρνει και έτσι αποκτά πρόσβαση στις δυνάμεις του. Σύμφωνα με τη Marvel Entertainment, η Τζέιν Φόστερ, χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του σφυριού για να αντιμετωπίσει γνωστούς εχθρούς, όπως ο Odin και ο Loki, ενώ παράλληλα παλεύει με γίγαντες παγετού και σκοτεινά ξωτικά, τη στιγμή που μοιάζει ακόμη και με τον αυθεντικό Thor, όταν κρατά στα χέρια της το πολυπόθητο σφυρί.Παρόλα αυτά, υπάρχει μια ανατροπή σε αυτή τη σειρά κόμικς. Η Τζέιν Φόστερ πάσχει από καρκίνο και το να είναι ο Thor, την εξαντλεί σε σημείο που, αν συνεχίσει να αγωνίζεται, θα βάλει τέλος στη ζωή της.Αποφασισμένη να σώσει το Άσγκαρντ (την πατρίδα του Θορ) και να νικήσει τους εχθρούς, η Τζέιν Φόστερ, αποφασίζει να κρατήσει το σφυρί για τελευταία φορά, αν και γνωρίζει πως αυτό πρόκειται να τη σκοτώσει.«Ήταν μια θνητή με το όνομα Τζέιν. Μια γυναίκα που παράτησε τα πάντα για να σε σταματήσει. Να το θυμάσαι αυτό», είχε γραφτεί για τον θάνατο της ηρωίδας στο τεύχος του 2018 «The Death of the Mighty Thor».Ως ανταμοιβή για τη γενναιότητα και τη θυσία της, η Τζέιν Φόστερ αναστήθηκε, ως μία από τις Valkyrior. Μια ένωση γυναικών πολεμιστών, που υπερασπίζονται το Άσγκαρντ . Όταν τελείωσε η «θητεία» της ως Thor, ο ίδιος ο αρχικός Θεός των κεραυνών, ανέκτησε τον μανδύα του.Η Marvel τείνει να αναμιγνύει τις ιστορίες από τα κόμικ, με τους χαρακτήρες να μεταπηδούν από τις σελίδες στη μεγάλη οθόνη. Δεδομένης της τρέχουσας εστίασης της Marvel στο πολυσύμπαν, είναι πιθανό η δεδομένη θηλυκή έκδοση του Thor, να μας βάλει εξ ολοκλήρου σε μία νέα πραγματικότητα.Οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της Marvel, είναι έτοιμοι να αντικρίσουν την ταινία "Thor: Love and Thunder" και να ακολουθήσουν τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά.Υπενθυμίζεται, ότι η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Νάταλι Πόρτμαν (Jane Foster-Mighty Thor), Τέσα Τόμσον (King Valkyrie), Τζέιμι Αλεξάντερ (Lady Sif), Ράσελ Κρόου (Δίας), Κρίστιαν Μπέιλ (Gorr the Butcher). Επίσης οι Κρις Πρατ, Κάρεν Γκίλαν, Ντέιβ Μπατίστα, Πομ Κλεμεντιέφ, θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Βιν Ντίζελ) και Rocket Racoon (Μπράντλεϊ Κούπερ), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.