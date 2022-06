Κιμ Καρντάσιαν: Τελικά, δεν ήταν εκείνη η υπεύθυνη για την καταστροφή του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε

Κλείσιμο

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι φωτογραφίες που απεικόνιζαν το θρυλικό φόρεμα τηςκατεστραμμένο, η εταιρείαθέλησε να διευκρινίσει πως υπαίτια για αυτό δεν ήταν η, όπως όλοι νόμιζαν.Όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες που απεικόνιζαν το φόρεμα που φορούσε η ηθοποιός, την ημέρα των γενεθλίων του προέδρου Τζον Κένεντι, όλοι θεώρησαν πως υπεύθυνη για την καταστροφή του ήταν η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία και εμφανίστηκε με αυτό στο φετινόΠρόκειται για το λευκό εμβληματικό φόρεμα αξίας 5 εκατ. δολαρίων, το οποίο φόρεσε η αείμνηστη σταρ, τραγουδώντας το «Happy Birthday» στον πρόεδρο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, οι ειδικοί μόδας εξέφρασαν την απογοήτευση και τον θυμό τους, όχι για το πώς έδειχνε η Κιμ Καρντάσιαν μέσα στο φόρεμα αξίας 4,8 εκατ. δολαρίων, αλλά για το πόσο επικίνδυνο ήταν το γεγονός ότι το φόρεσε, καθώς θα μπορούσε να καταστραφεί... από τον ιδρώτα της και μόνο.Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, από το φόρεμα φαίνονται να λείπουν κάποιοι κρύσταλλοι, ενώ άλλοι «κρέμονται» από μια λεπτή κλωστή. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει συμπληρώσει σχεδόν 60 έτη. Μάλιστα, φυλάσσεται μέσα σε μία ειδική θήκη από μουσελίνα, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία στο μουσείο «Ripley's Believe It Or Not», προκειμένου να προστατεύεται από τη φθορά των χρόνων.Ωστόσο, η εταιρεία Ripley's που αποτελεί τον ιδιοκτήτη του ιστορικού κομματιού εξέδωσε μία επίσημη ανακοίνωση, στην οποία εξηγεί ότι δεν έφταιγε η Κιμ Καρντάσιαν για την καταστροφή, δεδομένης της «ευαισθησίας» του φορέματος. Όπως αναφέρεται «η ζημιά ήταν επόμενη».Η Αμάντα Τζόινερ, Αντιπρόεδρος Εκδόσεων και Αδειοδότησης της εταιρείας Ripley's δήλωσε πως «από τα πρώτα σκαλιά του Met, όπου η Κιμ μπήκε στο φόρεμα, μέχρι και την κορυφή της σκάλας, όταν και το επέστρεψε, το φόρεμα ήταν στην ίδια κατάσταση όπως όταν βγήκε από τη θήκη του».Επιπλέον η εταιρεία αποκάλυψε πως η διάσημη τηλεπερσόνα δεν πλήρωσε για να το φορέσει, αλλά έκανε δύο μεγάλες δωρεές με το όνομα της εταιρείας σε δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Τέλος, η Ripley's επαίνεσε την Κιμ Καρντάσιαν για την προσοχή που έδειξε στο εν λόγω κομμάτι και τον σεβασμό της στην ιστορία του.«Δεν ήταν μια εύκολη αποφαση, όμως η Κιμ Καρντάσιαν συνεχίζει να δείχνει τον απόλυτο σεβασμό για αυτή την ευκαιρία που της δόθηκε και για αυτό το ιστορικό κομμάτι. Ξεκίνησε μία ενδελεχή έρευνα και ακολούθησε όλες τις εντολές που της δώσαμε, όπως το να μη φορέσει μακιγιάζ σώματος, να το φορέσει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο κόκκινο χαλί και να μην κάνει καμία αλλαγή», αναφέρει.