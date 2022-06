Κιμ Καρντάσιαν: Οι... καμπύλες της «κατέστρεψαν» τελικά το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε μετά την εμφάνισή της στο Met Gala

Κλείσιμο

Η ενδυματολογική επιλογή τηςγια το φετινό Met Gala είχε διχάσει το κοινό και όπως αποδεικνύεται, όχι άδικα.Η διάσημη τηλεπερσόνα είχε εμφανιστεί στο δημοφιλές event, φορώντας το θρυλικό φόρεμα, με το οποίο είχε εμφανιστεί ηΠρόκειται για το λευκό εμβληματικό φόρεμα αξίας 5 εκατ. δολαρίων, το οποίο φόρεσε η αείμνηστη σταρ, τραγουδώντας το «Happy Birthday» στον πρόεδρο John F. Kennedy.Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που έγινε γνωστό, οι ειδικοί μόδας εξέφρασαν την απογοήτευση και τον θυμό τους, όχι για το πώς έδειχνε η Κιμ Καρντάσιαν μέσα στο φόρεμα αξίας 4,8 εκατ. δολαρίων, αλλά για το πόσο επικίνδυνο ήταν το γεγονός ότι το φόρεσε, καθώς θα μπορούσε να καταστραφεί... από τον ιδρώτα της και μόνο.Όπως αποδεικνύεται τελικά, είχαν απόλυτο δίκιο. Ο επίσημος λογαριασμός του Instagram, ο οποίος και προωθεί τη συλλογή της Μέριλιν Μονρόε ανάρτησε κάποια στιγμιότυπα που δείχνουν το φόρεμα, αφού το φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala.Στις φωτογραφίες φαίνονται να λείπουν κάποιοι κρύσταλλοι, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης αναφέρεται πως κάποιοι ακόμα «κρέμονται» από μια λεπτή κλωστή.Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει συμπληρώσει σχεδόν 60 έτη. Μάλιστα, φυλάσσεται μέσα σε μία ειδική θήκη από μουσελίνα, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία στο μουσείο «Ripley's Believe It Or Not», προκειμένου να προστατεύεται από τη φθορά των χρόνων.«Πραγματικά, απογοητεύτηκα που είδα αυτό το επικό, 60 ετών φόρεμα, να φοριέται σε μία δημόσια εμφάνιση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταστραφεί με λίγο ιδρώτα ή make-up. Το ύφασμά του είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και προηγουμένως, προστατευόταν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, σε ειδικές θήκες. Και τώρα το βλέπουμε, όχι απλά να έχει φορεθεί, αλλά να "εκτίθεται" σχεδόν, σε ένα κόκκινο χαλί. Ένα περιβάλλον, όπου θα μπορούσε να είχε συμβεί το οτιδήποτε», είχε δηλώσει η Μισέλ Μόργκαν, η συγγραφέας των βιβλίων για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε.Ακόμα κι αν η Καρντάσιαν δήλωσε πως φόρεσε ειδικά γάντια για να αγγίξει το ύφασμά του, όταν το δοκίμασε και είχε «φρουρούς» που πρόσεχαν κάθε της κίνηση, η συγγραφέας της βιογραφίας της θρυλικής σταρ δεν έδειξε να καθησυχάζεται.Ωστόσο, η ζημιά τελικά δεν φαίνεται να προκλήθηκε από τον ιδρώτα, ούτε το μακιγιάζ της, αλλά από τη σιλουέτα της, η οποία δεν ταίριαζε με αυτή της Μέριλιν.Αν και ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή κι έκανε γυμναστική , προκειμένου να χάσει 7 κιλά μέσα σε δύο εβδομάδες, οι καμπύλες της Κιμ Καρντάσιαν... έκαναν τη ζημιά τους.