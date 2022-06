Έξαλλος ο Boy George με την British Airways γιατί επιβίβασε την Βικτόρια Μπέκαμ πρώτη στο αεροπλάνο!

Η VIP lounge area της British Airways

Το τουίτ του οργισμένου Boy George

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί τα βρετανικά αεροδρόμια να... στενάζουν από τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που συνωστίζονται με τις ώρες στις ουρές για να μην... πετάξουν τελικά, καθώς οι πτήσεις ακυρώνονται η μια μετά την άλλη, λόγω ελλείψεων σε προσωπικό, όμως μέσα στις VIP lounge σάλες αναμονής, όπου οι «rich and famous» επιβάτες χαλαρώνουν με την σαμπάνια στο χέρι, λαμβάνουν χώρα άλλα δράματα..., ετών 61 σήμερα, μέλος των Culture Club, βρισκόταν στην VIP αίθουσα αναμονής του Heathrow μαζί το υπόλοιπο γκρουπ, αναμένοντας την αναχώρηση της πτήσης τους για τις ΗΠΑ όπου θα δώσουν μια σειρά από καλοκαιρινές συναυλίες. Εν μέσω σαμπάνιας και finger food ο Boy George αντιλήφθηκε με φρίκη, ότι η Βικτώρια Μπέκαμ, με την οποία τους χωρίζει έχθρα - βεντέτα από τα '90ς, επιβιβάστηκε πρώτη στο αεροπλάνο για τις ΗΠΑ και θρονιάστηκε στη θέση της στην business class υπό την συνοδεία του προσωπικού της British Airways.Λίγο το ποτό, λίγο το μίσος του για την, λίγο η καζούρα που του έκαναν τα υπόλοιπα μέλη ότι «δεν περνάει πια η μπογιά του» και ο Boy George έξαλλος άρχισε να φωνάζει στο προσωπικό έδαφους «πώς τόλμησαν να επιβιβάσουν αυτήν την ατάλαντη, ξεχασμένη, κοκκαλιάρα πριν από αυτόν!».Οι φωνές του έφθασαν μέχρι τις ουρές αναμονής όπου χιλιάδες ταξιδιώτες στοιβασμένοι στις ουρές -χωρίς σαμπάνια και finger food- προσπαθούσαν να κάνουν check in. Και η φωνή της απόγνωσής του ενώθηκε για λίγα λεπτά με τις δικές τους. Μάταια οι υπεύθυνοι της British Airways προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. Το κακό είχε γίνει. Ο Boy George ανέβασε στο twitter και ένα βιτριολικό σχόλιο για την ταλαιπωρία που περνούσε αλλά και την μεγάλη προσβολή που υπέστη.Μόλις, όμως, οι followers του στο twitter αντιλήφθηκαν πως ο Boy George δεν έπαθε τον νευρικό κλονισμό όρθιος στις «ουρές της ντροπής» -όπως τις ονομάζουν τα βρετανικά tabloids- αλλά αραχτός στους chesterfield δερμάτινους καναπέδες της VIP lounge, εκνευρισμένοι γέμισαν τον λογαριασμό του με μηνύματα μίσους.Ηταν τέτοιο το κράξιμο που ο Boy George αναγκάστηκε και κατέβασε την ανάρτησή του στο twitter, κατέβασε τους τόνους, έβαλε νερό στο κρασί (κυριολεκτικά) του, ξεροκατάπιε τον εγωισμό του και με σκυμμένο το κεφάλι επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, χωρίς πολλά πολλά, μετά την Βικτώρια. To υπόλοιπο της πτήσης συνεχίστηκε χωρίς άλλα δράματα.