Cash or Trash: Οι επίδοξοι αγοραστές διεκδικούν τέσσερα αντικείμενα με μεγάλη ιστορία

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Κυριακή 29 Μαΐου, στο Cash or Trash, θα δούμε τέσσερα εξαιρετικά αντικείμενα, που το καθένα κρύβει μια μεγάλη ιστορία και τα οποία θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης.Με ένα αντικείμενο, που έχει ταξιδέψει από πολύ μακριά, με σκοπό να κρατήσει μέσα του γλυκιές αναμνήσεις αγάπης, ξεκινά άλλη μια ιστορία ζωής στο Cash or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τη γλυκιά, η οποία φέρνει ένα αντικείμενο δώρο του παππού προς τη γιαγιά της, που θυμίζει αναμνήσεις από ημερολόγιο. Ο Θάνος Λούδος, για ακόμα μια φορά, με τις πληροφορίες και την εκτίμηση που δίνει στη νεαρή Μαρίνα, της προσφέρει ό,τι πιο δυνατό θα χρειαστεί για να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για το ιδιαίτερο αντικείμενό της. Η Ιόλη Χιωτίνη, ο Δημήτρης Δεμερτζής, ο Γεώργιος Καράμπελλας, η Άντα Πανά και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αφήσουν στην άκρη τη συναισθηματική ιστορία του αντικείμενου και να κάνουν προσφορές ανάλογα με τη συλλεκτικότητά του. Τελικά θα το καταφέρουν;Ένα αντικείμενο, που είναι έρωτας με την πρώτη ματιά! Η περίπτωση τουαπό την Πάτρα μας συστήνει ένα πολύ σπάνιο και όμορφο αντικείμενο. Μια από τις λίγες φορές που ο Θάνος Λούδος βρίσκεται κοντά σε μια κούκλα! Γεμάτος από πληροφορίες αλλά όχι και τόσο από την εκτίμηση, ο πωλητής του σπάνιου και πολυπόθητου αντικειμένου για συγκεκριμένους συλλέκτες, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με σκοπό να τα σαρώσει όλα! Αν και αμετακίνητος δείχνει να απολαμβάνει τις προσφορές του Φοίβου Στρουγγάρη, της Άντας Πανά, του Γεώργιου Καράμπελλα και της Ιόλης Χιωτίνη, αφού γνωρίζει τι αντικείμενο έχει στα χέρια του. Άραγε θα κρατήσει για πολύ ακόμα αυτό το σπάνιο αντικείμενο ο αδιάλλακτος πωλητής μας ή θα βρεθεί σε δίλημμα, μετά από μια ακατανίκητη προσφορά;Από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα το κόσμημα είναι ότι πιο όμορφο είχε σκεφθεί ο άνθρωπος να φτιάξει εκμεταλλευόμενος τη φύση και όσα του προσφέρει για να τα κάνει στολίδια του. Οφέρνει δυο πανέμορφες γρανάδες στο Cash or Trash και ο Θάνος Λούδος, με την εκτίμηση και τις νέες πληροφορίες που του παρέχει, του δίνει φτερά για το δωμάτιο των αγοραστών. Με σίγουρο το ενδιαφέρον του Γιώργου Τσαγκαράκη για το κόσμημα, τα ξίφη των αγοραστών διασταυρώνονται στη διεκδίκηση για το πανέμορφο στολίδι του πωλητή με το εκκεντρικό στυλ. Πόσο εύκολο είναι να αντισταθούν οι γυναίκες της παρέας στο κόσμημα; Ο καλός πωλητής χρειάζεται να ξέρει από έξυπνη μπλόφα, πρέπει να ξέρει όμως και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσει μια καλή συμφωνία.Μια καρέκλα που σε… φρεσκάρει, φέρνει οστο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash! Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος, υποδέχονται τον πωλητή του αυθεντικού αντικείμενου, που μας «ταξιδεύει» στην Αργεντινή του 1940, με έναν δικό τους τρόπο. Με υποσχέσεις για ιδιαίτερα μαθήματα Τάνγκο στην οικοδέσποινα της εκπομπής και πολλά αβαντάζ για το απίστευτα καλό-διατηρημένο αντικείμενό του, ο Λουίς φεύγει από το δωμάτιο του εκτιμητή για να διεκδικήσει μόνο ό,τι του αξίζει πραγματικά! Η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, ως ένα αρκετά πρωτοποριακό κομμάτι για την εποχή του, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, κάνει τους αγοραστές να νιώθουν σαν παιδάκια σε μαγαζί παιχνιδιών. Τι ενδιαφέρον όμως να έχει ένα τέτοιο αντικείμενο για κάποιον που προτιμά αντικείμενα, που γυαλίζουν ή για κάποιον που έχει ακριβώς το ίδιο στη συλλογή του; Τα δεδομένα αλλάζουν όταν στο παιχνίδι μπαίνουν τα αουτσάιντερ!Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!Νίκος ΧριστοφόρουΓιώργος ΕυφραιμίδηςJo ΣισμάνογλουΣάββας ΒέλλαςΒασίλης ΓεωργιάδηςΓιώργος ΜιχελήςΜαρία ΔημάκουΓιάννης Χάλκος, Σπύρος ΤριανταφύλλουΤζιοβάνι ΤζανετήςGreen Pixel Productions