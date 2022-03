The Masked Singer: Ο ιπποπόταμος αποχώρησε και έβγαλε τη μάσκα αφήνοντας άφωνους τους κριτές - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ciy8cj74x69t)

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης το “” μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Κάθε εβδομάδα, προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους θα τραγουδούν μεταμφιεσμένοι φορώντας ένα περίτεχνο κουστούμι – χαρακτήρα και κανείς δε θα ξέρει ποιοι είναι.στην έναρξη της εκπομπής καλησπέρισε το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και την κριτική επιτροπή που αποτελείται από τον Νίκο Μουτσινά, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την Αθηνά Οικονομάκου και τον Θοδωρή Μαραντίνη.Στη συνέχεια, οι κριτές άκουσαν τους 8 συμμετέχοντες του “The Masked Singer” και προσπάθησαν να μαντέψουν ποιος κρύβεται πίσω από την μάσκα. Από τη σκηνή πέρασαν από μινώταυρο και γορίλα μέχρι τσολιά και ιπποπόταμο.Ο Τσολιάς τραγούδησε το "Let me entertain you"Η Μέλισσα τραγούδησε το "blinding lights"Η Cyber girl τραγούδησε το "Καραμέλα"Ο Μινώταυρος τραγούδησε το "Beggin'Το Ποπ κορν τραγούδησε το "Τελικά" του Κ. ΑργυρούΟ Γορίλας τραγούδησε το "Levitating"Ο Iπποπόταμος τραγούδησε το crazy girlΟ Κύκλωπας τραγούδησε το "I can't take my eyes off you"Μετά την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων,τ ο κοινό στο πλατό και οι detectives ψήφισαν την αγαπημένη τους Μάσκα. Στο τέλος της βραδιά κριτική επιτροπή και κοινό αποφάσισαν πως ο Ιπποπόταμος είναι αυτός που θα αποχωρήσει και θα αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.Πίσω από την μάσκα του Ιπποπόταμου κρυβόταν τελικά η μετεωρολόγος, η οποία με την αποκάλυψή της άφησε άφωνους τους κριτές.