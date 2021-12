Το Χριστουγεννιάτικο δώρο του NBAer Καρλ-Άντονι Τάουνς που άφησε... άφωνη την σύντροφό του - Δείτε φωτογραφίες

#JordynWoods is back at it again: thoting and plotting! 😂 This time, twerking on #JamesHarden, another one of #khloekardashian's exes! 😳 #Kardashians #KUWTK #KimKardashianWest #KylieJenner #NBA #HoustonRockets pic.twitter.com/XTLTwTiap0