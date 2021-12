Βαρβάρα Ρόζα: Βusiness και τέχνη στην Ελλάδα και το εξωτερικό

«Η μυρωδιά του λαδιού στον καμβά και το συναίσθημα στην τετ α τετ γνωριμία με το έργο δεν συγκρίνεται με καμιά οθόνη»

δεν είναι μια τυχαία περίπτωση art dealer. Γεννημένη και γαλουχημένη σε μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες της Ελλάδας -ιδιοκτήτες των Λιγνιτωρυχείων Αχλάδας-, συνδυάζει αριστοτεχνικά την ενασχόληση με την εξόρυξη και το εμπόριο λιγνίτη με την τέχνη, που είναι και η μεγάλη της αγάπη.«Η ενασχόληση με την οικογενειακή μας επιχείρηση ήταν μια λογική συνέχεια των πραγμάτων. Η εταιρεία μας, η οποία προμηθεύει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1936 από τον παππού μου. Θυμάμαι μεγάλο μέρος των παιδικών μου χρόνων σε αυτό τον χώρο και παρόλο που οι γονείς μου ήθελαν να σπουδάσω μεταλλειολόγος μηχανικός στην, όπως και ο πατέρας μου, εγώ είχα τα δικά μου σχέδια. Τελείωσα Διαφήμιση-Μάρκετινγκ και Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αργότερα ασχολήθηκα στην εταιρεία μας με το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις.Εκείνη την εποχή δραστηριοποιήθηκα και στην πολιτική. Εκλέχτηκα δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης επί εποχής Μπουτάρη και δέχτηκα πρόταση από τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να κατέβω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν την αποδέχτηκα γιατί σκέφτηκα ότι τα κοινά δεν ήταν αυτό στο οποίο με ενδιέφερε να αφοσιωθώ», μου εξηγεί η ίδια σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στον Τύπο. H ιδανική συγκυρία Καθώς η κραταιά επιχείρηση της οικογένειας Ρόζα διαθέτει γραφεία σε πολλά μέρη του κόσμου, πριν από πέντε χρόνια η Βαρβάρα παίρνει τη γενναία απόφαση να μετακομίσει στο Λονδίνο: «Ζητούσα μια μεγάλη αλλαγή και η μετοίκηση με προετοίμασε για το μεγάλο μου βήμα.Από μικρή αγαπούσα την τέχνη, μελετούσα μουσική και περνούσα ατελείωτες ώρες στα ατελιέ ζωγράφων του τόπου καταγωγής μου. Καθόλου τυχαίο βέβαια, αφού ο πατέρας μου λάτρευε την τέχνη και ήταν συλλέκτης», αφηγείται και αναφέρεται στην καρμική συγκυρία που την έφερε πιο κοντά σε αυτό που επρόκειτο να ασχοληθεί στη συνέχεια: «Κάποια στιγμή ο κουμπάρος μου και ζωγράφος Σταύρος Δίτσιος παίρνει μέρος στην Μπιενάλε που πραγματοποιείται στο Λονδίνο και μου ζητά όχι μόνο να τον εκπροσωπήσω, αλλά και να τον βοηθήσω να πουλήσει τα έργα του. To δοκίμασα και τελικά είχε τέτοια επιτυχία η επαφή μου με τον καλλιτεχνικό κόσμο που σκέφτηκα να το επιχειρήσω και επαγγελματικά. Σύντομα βρέθηκα να συνεργάζομαι με γκαλερί προωθώντας Ελληνες ζωγράφους».Μέσα σε λίγα χρόνια η Βαρβάρα Ρόζα καταφέρνει να γίνει γνωστή στους καλλιτεχνικούς κύκλους όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά και σε πολλές πρωτεύουσες του κόσμου. Μέσω της Gallery 8, που στεγάζεται στην περίφημη Duke Street, στον λονδρέζικο δρόμο με τις διάσημες γκαλερί, εκείνη προωθεί την ελληνική ζωγραφική στην υφήλιο.«Μου αρέσει που έχω τη δυνατότητα να κάνω πιο γνωστούς καλλιτέχνες που δεν υπολείπονται καθόλου των ξένων. Επίσης, στο Λονδίνο τα έργα πωλούνται στις σωστές τιμές. Εκείνος που γνωρίζει από τέχνη θα δει ένα έργο, θα ασχοληθεί με την τεχνοτροπία του και την ιστορία του καλλιτέχνη και θα το αγοράσει χωρίς πολλή σκέψη και παζάρια. Η τέχνη δεν μπορεί να υποκύπτει σε εκπτώσεις, και αυτό οι ξένοι το ξέρουν καλά», λέει η Βαρβάρα Ρόζα, η οποία προωθεί τους Ελληνες ζωγράφους στο εξωτερικό αλλά και τους ξένους στην Ελλάδα μέσω της The Blender Gallery στη Γλυφάδα.«Οι συλλέκτες εμπιστεύονται πια τους δικούς τους art dealers αναζητώντας την πιο προσωπική σχέση με εκείνον που πουλά. Αυτό από μόνο του έχει συντελέσει στην αλλαγή εποχής», επισημαίνει. Οσο για την εποχή του COVID, «η πανδημία όχι μόνο δεν χτύπησε την τέχνη, αντιθέτως την ενίσχυσε, η τέχνη άνθησε. Ηταν συγκλονιστικό ότι ο καθημερινός κόσμος θέλησε να ξεκρεμάσει τις φωτογραφίες και τις αφίσες από τους τοίχους του για να τοποθετήσει πίνακες εναρμονισμένους με την οικονομική του δυνατότητα. Ακόμη και σοβαροί επιχειρηματίες αντιλήφθηκαν πλέον ότι μία από τις πιο σίγουρες και με λιγότερο ρίσκο επενδύσεις της εποχής είναι η τέχνη και προχώρησαν σε μεγάλες αγορές. Το ακριβότερο έργο που πουλήσαμε μέσα στην πανδημία ήταν ένας, συγκεκριμένα το έργο του “Dora Maar”, που πουλήθηκε στην Αμερική και άγγιξε τα 25 εκατ. δολάρια. Και δεν ήταν ο μόνος.Oι δημοπρασίες και οι αγορές έργων τέχνης βίωσαν μια χρυσή εποχή αυτό το διάστημα», αναφέρει η Βαρβάρα Ρόζα, η οποία πλέον έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία του Λονδίνου, που με τη σειρά της την έχει καλωσορίσει θερμά. Εκπαιδευμένη στον οίκο Sotheby’s και μέλος σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ιδιωτικές λέσχες του Λονδίνου, όπως το The Arts Club στο Μέιφερ και το The In and Out (Naval and Military Club), το οποίο παρεμπιπτόντως λατρεύει η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η δραστήρια γυναίκα συνδυάζει υποδειγματικά τις επιχειρήσεις λιγνίτη με την τέχνη.«Η ζωή μου είναι συνυφασμένη με κοινωνικές συναναστροφές αλλά και με πολλή δουλειά. Ξυπνώ νωρίς το πρωί για να αντεπεξέλθω στις ώρες Ελλάδος και στη συνέχεια ασχολούμαι με τα deals. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει εδώ και πολλά χρόνια από την επιχείρησή μας με βοήθησε και στην τέχνη - τόσο ως τρόπος σκέψης όσο και ουσιαστικά. Τα πρώτα χρόνια έπρεπε να επενδύσω γερά για να στηρίξω το αντικείμενο με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ. Είμαι ευτυχισμένη που η τέχνη αποδείχτηκε επικερδής για μένα και τελικά το χόμπι μου έγινε ένα success story εκτός ελληνικών συνόρων.Η προώθηση Ελλήνων καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο είναι πλέον στόχος ζωής για μένα. Eχουν τις προδιαγραφές για μεγάλες καριέρες, αρκεί να γίνουν πιο επαγγελματίες». Με τη Βαρβάρα Ρόζα πίνουμε το τσάι μας στην ατμοσφαιρική γκαλερί της στο Λονδίνο ενώ παράλληλα υποψήφιοι αγοραστές μπαινοβγαίνουν στον χώρο. Τα ελληνικά έργα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και το Λονδίνο προφανώς είναι ανοιχτό σε νέες αξιόλογες προτάσεις. Κλείνοντας την κουβέντα μας ζητάω την άποψή της για την ψηφιακή τέχνη, την τάση που μετράει πλέον εκατομμύρια θιασώτες στον κόσμο.«Είναι κάτι καινούριο. Το μέλλον θα δείξει αν πρόκειται για μια τρέλα της εποχής ή για κάτι που θα μείνει. Προσωπικά, δεν είμαι φαν της ψηφιακής τέχνης. Η μυρωδιά του λαδιού στον καμβά και το συναίσθημα που σου αποπνέει ένα έργο στην τετ α τετ γνωριμία σας δεν συγκρίνεται με καμιά οθόνη», απαντά με σιγουριά