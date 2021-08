Σοφία Μπους: Κατηγορεί τον δημιουργό του One Tree Hill, Μαρκ Σβαν για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ξέσπασε δημοσίως σχετικά με όσα συνέβαιναν στα γυρίσματα της σειράςκαι κατηγόρησε τον παραγωγόγια σεξουαλική παρενόχληση.Η 39χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast Inside of You τουκαι αποκάλυψε πως ο γνωστός σεναριογράφος κρατούσε φωτογραφίες των γυναικών της σειράς με εσώρουχα και τις κρεμούσε στο γραφείο του. Μάλιστα, ανέφερε πως πολύ συχνά καλούσε τις κοπέλες σε διπλανά δωμάτια για «συζητήσεις».«18 γυναίκες στην σειρά υπογράψαμε ένα συλλογικό γράμμα, μιλώντας δημόσια για τις εμπειρίες του καστ και του συνεργείου. Έπειτα από αυτό, 25 γυναίκες της σειράς "The Royals" υπέγραψαν κι εκείνες ένα γράμμα σε απάντηση για την συμπεριφορά του»,Ύστερα, συνέχισε λέγοντας πως οέκανε συνεχώς άσεμνες χειρονομίες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων και ακατάλληλα σχόλια, που έφερναν σε δύσκολη θέση τις γυναίκες στο σετ.«Είχαμε κάποιες σκηνές -που αργότερα μάθαμε πως γράφτηκαν ειδικά για εμάς- και ήμασταν με τα εσώρουχά μας. Μάθαμε έπειτα, από έναν βοηθό στο σετ, ότι κρατούσε έναν πίνακα στο γραφείο του με φωτογραφίες του κάθε κοριτσιού με εσώρουχα»,Η σειρά προβαλλόταν από το 2003 εώς το 2012 και η ηθοποιός ήταν τότε μόλις 21 ετών.