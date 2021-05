Eurovision 2021 - Β΄ Ημιτελικός: Η εμφάνιση του Ελβετού-φαβορί

Έλβις Πρίσλεϊ, ''





Στην πρώτη πεντάδα του τελικού τηςτοποθετούν τα στοιχήματα τον 22χρονο ερμηνευτή από την Ελβετία, με το τραγούδι “Tout l’ Univers”.Ο Gjon’s Tears πρόσφατα αποκάλυψε τις παιδικές του αναμνήσεις οι οποίες τον οδήγησαν να ασχοληθεί με το τραγούδι.Η ιστορία του τραγουδιστή ξεκίνησε όταν μια παιδική παράσταση τουCan't Help Falling In Love With You'' έκανε τον παππού του να δακρύσει.Το στιγμιότυπο αυτό πυροδότησε την έμπνευση για το όνομα Gjon's Tears.«Θέλω να χρησιμοποιήσω τη μουσική μου για να ταρακουνήσω τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για χαρά, θλίψη ή μελαγχολία», τόνισε ο τραγουδιστής.