Ο Ημιτελικός του Just The 2 Of Us κατέκτησε την πρωτιά σε όλα τα κοινά- το 24% έφτασε ο Κοκλώνης

Στο σύνολο του κοινού, μαζί με τα break, το Just The 2 Of Us –που διήρκησε περισσότερο από τον προγραμματισμένο χρόνο και ολοκληρώθηκε στις 1:45-, κατέγραψε μέσο όρο πάνω από 16%, φτάνοντας στο τέταρτο της αποχώρησης το 24%.Ακόμα πιο ψηλά κινήθηκαν τα εμπορικά γυναικεία κοινά 18-44, με την τελευταία μισή ώρα του σόου σταθερά στο 26,5%.Ο ημιτελικός του Just The 2 Of Us μεταδόθηκε για πρώτη φορά live, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει σε αληθινό χρόνο το ζευγάρι που ήθελε να παραμείνει στο σόου. Στις ψηφιακές εφαρμογές του OPEN κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Just The 2 Of Us συνδέθηκαν περίπου 300.000 άτομα για να ψηφίσουν ή να παρακολουθήσουν online το σόου.Το τέλος της βραδιάς επιφύλασσε εκπλήξεις, καθώς από το σόου αποχώρησε ένα ζευγάρι-φαβορί, η Έρρικα Πρεζεράκου και Άρης Μακρής, καθώς και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, που είχαν εντυπωσιακή εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους- και όπως είπε και η Δέσποινα Βανδή, έφυγαν με «έπαθλο» μια εκπομπή, καθώς από αύριο συμπαρουσιάζουν μαζί με τους Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκαβα το νέο πρωινό πρόγραμμα του OPEN.Το κοινό κράτησε στο σόου, παρά τη χαμηλή του βαθμολογία, τον Τρύφωνα Σαμαρά και την coach του Χαρά Βέρρα, ένα ζευγάρι που κατά τους κριτές ήταν «η χαρά του σόου», αλλά και η χαρά του twitter, στο οποίο και χθες το βράδυ το Just The 2 Of Usήταν νο1 trend.