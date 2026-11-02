«Δεν σκόπευα να κάνω κακό»: Η Σέλμα Μπλερ σπάει τη σιωπή της για τη σύλληψή της μετά το επεισόδιο σε πτήση τον Οκτώβριο, βίντεο
«Δεν σκόπευα να κάνω κακό»: Η Σέλμα Μπλερ σπάει τη σιωπή της για τη σύλληψή της μετά το επεισόδιο σε πτήση τον Οκτώβριο, βίντεο
Το μόνο που μπορώ να πω και η δική μου αλήθεια είναι ότι δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα, είπε μεταξύ άλλων σε βιντεοσκοπημένο της μήνυμα η διάσημη ηθοποίος
Την πρώτη της δημόσια δήλωση έκανε η Σέλμα Μπλερ, μετά το περιστατικό που συνέβη στις 11 του Οκτώβρη όταν και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους εν πτήσει και στη συνέχεια... δάγκωσε δύο αεροσυνοδούς που επιχείρησαν να τη συγκρατήσουν κι είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και την παραπομπή της σε δίκη.
Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η διάσημη ηθοποίος, ντυμένη απλά, με χαμηλή φωνή απολογείται τόσο στους θαυμαστές της όσο και στους δικούς της ανθρώπους, ενώ ζητά συγγνώμη και από τα θύματα της επίθεσής της. «Δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα», λέει μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, η Μπλερ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον γιο της που, όπως λέει, είναι όλος της ο κόσμος.
Αναλυτικά, η Σέλμα Μπλερ αναφέρει τα εξής:
«Γεια σας, εγώ είμαι. Ξέρω ότι δεν είχατε ακούσει νέα μου από τις 11 Οκτωβρίου. Λυπάμαι που πήρε τόσο καιρό να μιλήσω... Υπάρχει νομικό ζήτημα και οι δικηγόροι μου δεν μου επέτρεπαν να συζητήσω γι αυτό, μέχρι τη δίκη και το τηρώ. Το μόνο που μπορώ να πω και η δική μου αλήθεια είναι ότι δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα. Για όσους τρόμαξα ή έβλαψα, για όσους απογοήτευσα λυπάμαι πολύ... Στεναχωριέμαι όσους δικούς μου έκανα να νιώσουν άσχημα και για τον γιο μου που είναι όλος μου ο κόσμος. Θα φροντίσω την υγεία μου και τον γιο μου και σε σκέφτομαι όλους με ευγνωμοσύνη και αγάπη».
Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Οκτωβρίου, σε πτήση της Delta Airlines, η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με... δαγκωματιές. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η Μπλερ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της Αρχής Λιμένων στο κεφάλι. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να επιτέθηκε σε μια νοσοκόμα, η οποία υπέβαλε μήνυση. Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.
Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions», διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2018. Το FBI διεξάγει έρευνα για το συμβάν. «Αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά» Μιλώντας στο ΒΒC o εκπρόσωπος Τύπου της Μπλερ ανέφερε ότι «αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά.
Μόλις προσγειώθηκε, έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση». Ένας εκπρόσωπος της Delta Airlines ανέφερε ότι οι αρχές επενέβησαν κατά την άφιξη της πτήσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την πτήση.
«Η Delta δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας έχει πάντα προτεραιότητα», δήλωσε η Delta Airlines.
Η Σέλμα Μπλερ έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Ερωτικά παιχνίδια» (1999). Έπαιξε επίσης στις κωμωδίες «Γλυκός πειρασμός» και «Η εκδίκηση της ξανδιάς» και στην ταινία υπερηρώων Hellboy του Γκιγκιέρμο δελ Τόρο.
Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η διάσημη ηθοποίος, ντυμένη απλά, με χαμηλή φωνή απολογείται τόσο στους θαυμαστές της όσο και στους δικούς της ανθρώπους, ενώ ζητά συγγνώμη και από τα θύματα της επίθεσής της. «Δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα», λέει μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, η Μπλερ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον γιο της που, όπως λέει, είναι όλος της ο κόσμος.
Αναλυτικά, η Σέλμα Μπλερ αναφέρει τα εξής:
«Γεια σας, εγώ είμαι. Ξέρω ότι δεν είχατε ακούσει νέα μου από τις 11 Οκτωβρίου. Λυπάμαι που πήρε τόσο καιρό να μιλήσω... Υπάρχει νομικό ζήτημα και οι δικηγόροι μου δεν μου επέτρεπαν να συζητήσω γι αυτό, μέχρι τη δίκη και το τηρώ. Το μόνο που μπορώ να πω και η δική μου αλήθεια είναι ότι δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα. Για όσους τρόμαξα ή έβλαψα, για όσους απογοήτευσα λυπάμαι πολύ... Στεναχωριέμαι όσους δικούς μου έκανα να νιώσουν άσχημα και για τον γιο μου που είναι όλος μου ο κόσμος. Θα φροντίσω την υγεία μου και τον γιο μου και σε σκέφτομαι όλους με ευγνωμοσύνη και αγάπη».
Selma Blair issues apology after mid air meltdown and arrest. “Not one day ever have I intended to hurt or frighten anyone a day in my life…I am so sorry.” The actress was arrested after being accused of attacking two flight attendants and biting one of them. https://t.co/2kWwze7nCE— Oli London (@OliLondonTV) October 31, 2026
Προσπάθησε να δαγκώσει αεροσυνοδούς, επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Οκτωβρίου, σε πτήση της Delta Airlines, η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με... δαγκωματιές. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η Μπλερ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της Αρχής Λιμένων στο κεφάλι. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να επιτέθηκε σε μια νοσοκόμα, η οποία υπέβαλε μήνυση. Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.
Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions», διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2018. Το FBI διεξάγει έρευνα για το συμβάν. «Αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά» Μιλώντας στο ΒΒC o εκπρόσωπος Τύπου της Μπλερ ανέφερε ότι «αντιμετώπισε ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που οδήγησε στην υποτιθέμενη συμπεριφορά.
Μόλις προσγειώθηκε, έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση». Ένας εκπρόσωπος της Delta Airlines ανέφερε ότι οι αρχές επενέβησαν κατά την άφιξη της πτήσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την πτήση.
«Η Delta δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας έχει πάντα προτεραιότητα», δήλωσε η Delta Airlines.
Η Σέλμα Μπλερ έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Ερωτικά παιχνίδια» (1999). Έπαιξε επίσης στις κωμωδίες «Γλυκός πειρασμός» και «Η εκδίκηση της ξανδιάς» και στην ταινία υπερηρώων Hellboy του Γκιγκιέρμο δελ Τόρο.
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