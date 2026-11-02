«Δεν σκόπευα να κάνω κακό»: Η Σέλμα Μπλερ σπάει τη σιωπή της για τη σύλληψή της μετά το επεισόδιο σε πτήση τον Οκτώβριο, βίντεο

Το μόνο που μπορώ να πω και η δική μου αλήθεια είναι ότι δεν σκόπευα ποτέ να κάνω κακό σε κανέναν ή να τον τρομάξω ηθελημένα, είπε μεταξύ άλλων σε βιντεοσκοπημένο της μήνυμα η διάσημη ηθοποίος