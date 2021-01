Bridgerton: Τι θα δούμε στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ανανέωση της σειράς Bridgerton ήταν αναμενόμενη μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στο Netflix και το δίκτυο πλέον την ανακοίνωσε και επισήμως.Το Bridgerton βασίζεται στη σειρά βιβλίων «» της. Η πρώτη σεζόν βασίστηκε στο πρώτο βιβλίο της Quinn με τίτλο «Τhe Duke and I – Ο δούκας κι εκείνη» και επικεντρώθηκε στην ιστορία της Daphne.Τα οκτώ βιβλία της σειράς, τα οποία κυκλοφορούν από τις, διαδραματίζονται στη βικτωριανή εποχή και το καθένα έχει ως βασικό χαρακτήρα ένα από τα οκτώ παιδιά του υποκόμη Μπρίτζερτον:1. Τhe Duke and I – Ο δούκας κι εκείνη2. The Viscount Who Loved Me – Ο ιππότης που αγάπησε3. An Offer from a Gentleman – Παραμυθένια πρόταση4. Romancing Mister Bridgerton – Ο ρομαντικός κύριος Μπρίτζερτον5. Thirty-Six Valentines – Αιώνια δικός σου6. To Sir Phillip, With Love – Μαγεμένη καρδιά7. The First Kiss – Το φιλί σου μόνο8. When He Was Wicked – Και ζήσαν αυτοί καλύτεραΠοια θα είναι όμως η υπόθεση της νέας σεζόν;