Bridgerton: Η σημαντική λεπτομέρεια που μόνο οι αναγνώστες κατάλαβαν

Η σειρά Bridgerton σημειώνει τεράστια επιτυχία στο Netflix , με το δίκτυο να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει περισσότερα απόΜεγάλο μέρος της επιτυχίας της οφείλεται στο γεγονός ότι βασίζεται στην πασίγνωστη σειρά βιβλίων «Οικογένεια Μπρίτζερτον» της Julia Quinn. Η Quinn θεωρείται μία από τις κορυφαίες συγγραφείς ρομαντικών ιστορικών βιβλίων και το Bridgerton εισέπραξε από την πρώτη στιγμή τον θαυμασμό του αναγνωστικού κοινού.Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την ανανέωση της σειράς, αλλά είναι θέμα χρόνου να το μάθουμε. Υπενθυμίζουμε ότι τατης σειράς διαδραματίζονται στη βικτωριανή εποχή και κάθε ένα έχει ως βασικό χαρακτήρα ένα από τα οκτώ παιδιά του υποκόμη Μπρίτζερτον, συνεπώς για να σας προϊδεάσουμε, το επόμενο βιβλίο έχει τίτλο The Viscount Who Loved Me (Ο ιππότης που αγάπησε) και θα επικεντρωθεί στον Anthony.Στηνπου παρακολουθήσαμε την ιστορία της Daphne, είδαμε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μια λεπτομέρεια που είναι σημαντική και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι έχουν διαβάσει τα βιβλία.