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Κάπνισμα στο αυτοκίνητο: Έως 3.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Κάπνισμα στο αυτοκίνητο: Έως 3.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για το κάπνισμα σε αυτοκίνητο όπου επιβαίνει παιδί κάτω των 12 ετών.
UPD:
Το ποσό διπλασιάζεται όταν καπνίζει ο οδηγός οχήματος δημόσιας χρήσης, ενώ κυρώσεις υπάρχουν και όταν το τσιγάρο βρίσκεται στα χέρια συνεπιβάτη.
Μια καθημερινή διαδρομή με το οικογενειακό αυτοκίνητο μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες ανάψει τσιγάρο παρουσία μικρού παιδιού. Η απαγόρευση καλύπτει αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και αφορά όλους όσοι βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.
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UPD:
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