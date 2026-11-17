Το ποσό διπλασιάζεται όταν καπνίζει ο οδηγός οχήματος δημόσιας χρήσης, ενώ κυρώσεις υπάρχουν και όταν το τσιγάρο βρίσκεται στα χέρια συνεπιβάτη.

Μια καθημερινή διαδρομή με το οικογενειακό αυτοκίνητο μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, εάν κάποιος από τους επιβαίνοντες ανάψει τσιγάρο παρουσία μικρού παιδιού. Η απαγόρευση καλύπτει αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και αφορά όλους όσοι βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.