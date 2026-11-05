Η Στεφανία Γουλιώτη τραγούδησε τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου στα γενέθλιά της: Τα έμαθα τα λογάκια, έγραψε
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Στεφανία Γουλιώτη Κατερίνα Λιόλιου Γενέθλια Τραγούδι

Η Στεφανία Γουλιώτη τραγούδησε τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου στα γενέθλιά της: Τα έμαθα τα λογάκια, έγραψε

Η ηθοποιός που έκλεισε τα 46 έκανε ένα πάρτι για τα γενέθλιά της

Η Στεφανία Γουλιώτη τραγούδησε τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου στα γενέθλιά της: Τα έμαθα τα λογάκια, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
Τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου τραγούδησε η Στεφανία Γουλιώτη στο πάρτι των γενεθλίων της, σχολιάζοντας με χιούμορ πως έμαθε τους στίχους του κομματιού.

Η ηθοποιός που έκλεισε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τα 46, έκανε ένα πάρτι με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη στα social media, έδειξε στιγμές από την έξοδό τους, όπως τον ξέφρενο χορό με τον Χρήστο Λούλη, αλλά και τη στιγμή που στο μαγαζί έπαιξε ο «Λογαριασμός».

Η Στεφανία Γουλιώτη εμφανίζεται να τραγουδάει με ένταση και να μην χάνει στίχο από το κομμάτι, σημειώνοντας πάνω στο story που έκανε «τα έμαθα τα λογάκια», αναφερόμενη σε παλαιότερη ανάρτησή της, στην οποία είχε αυτοσαρκαστεί επειδή δεν τους ήξερε όλους.

Δείτε το βίντεο


Τον Αύγουστο, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που έπαιζε η επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου και προσπαθούσε να μαντέψει τους στίχους, καταφέρνοντας τελικά να πει μερικούς από αυτούς σωστά. «Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο η Στεφανία Γουλιώτη, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ασχολίαστο».

@stefania.goulioti

Ασχολίαστο!!!

♬ πρωτότυπος ήχος - Stefania Goulioti
Ιωάννα Μαρίνου

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