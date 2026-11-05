Διαδηλωτές υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς έξω από το νέο κατάστημα «Χάρι Πότερ» στο Λονδίνο, στο στόχαστρο η Ρόουλινγκ
Διαδηλωτές υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς έξω από το νέο κατάστημα «Χάρι Πότερ» στο Λονδίνο, στο στόχαστρο η Ρόουλινγκ
Ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην Oxford Street καταγγέλλοντας τις απόψεις της συγγραφέα – Πάνω από 11.000 υπογραφές κατά του χριστουγεννιάτικου φωτισμού
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το νέο κεντρικό κατάστημα «Χάρι Πότερ», το οποίο εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο, στην οδό Όξφορντ φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, καθώς το κατάστημα ετοιμαζόταν να ανοίξει τις πόρτες του.
Εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σχετικά με το φύλο, ομάδα έξι ατόμων συγκεντρώθηκε χθες ακριβώς έξω από το κατάστημα, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «προστατέψτε τις ζωές των τρανς ατόμων» και «σταματήστε να χρηματοδοτείτε την εξαφάνιση των τρανς ατόμων».
Οι διαδηλωτές από μεγάφωνα, φώναζαν συνθήματα όπως «τα δικαιώματα των τρανς είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «όταν οι τρανς δέχονται επίθεση, τι κάνουμε; Σηκωνόμαστε, εναντιωνόμαστε».
Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε αφότου η νέα σειρά του HBO για τον Χάρι Πότερ --στην οποία η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός και η οποία βασίζεται στις ταινίες-- βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.
Η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει έντονη αντίθεση της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η συγγραφέας έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις θέσεις της - οι οποίες αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου - υποστηρίζοντας ότι οι νομικές διασφαλίσεις που βασίζονται στο βιολογικό φύλο είναι απαραίτητες για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι απόψεις της έχουν προκαλέσει μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες που στρέφονται κατά εγχειρημάτων που σχετίζονται με τον «Χάρι Πότερ».
Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη σειρά έχουν πάρει αποστάσεις από τις απόψεις της, ανάμεσά τους ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος υποδύεται τον Ντάμπλντορ και ο Νικ Φροστ που ενσαρκώνει τον ρόλο του Χάγκριντ.
Διαδικτυακή αίτηση από το «Good Law Project», με στόχο να αποτραπεί η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού με θέμα τον Χάρι Πότερ στην οδό Όξφορντ (Oxford Street), έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 11.000 υπογραφές.
Εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σχετικά με το φύλο, ομάδα έξι ατόμων συγκεντρώθηκε χθες ακριβώς έξω από το κατάστημα, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «προστατέψτε τις ζωές των τρανς ατόμων» και «σταματήστε να χρηματοδοτείτε την εξαφάνιση των τρανς ατόμων».
Οι διαδηλωτές από μεγάφωνα, φώναζαν συνθήματα όπως «τα δικαιώματα των τρανς είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «όταν οι τρανς δέχονται επίθεση, τι κάνουμε; Σηκωνόμαστε, εναντιωνόμαστε».
Trans rights protesters gather outside of the new #HarryPotter store in London.— Variety (@Variety) November 4, 2026
A group of around 16 demonstrators assembled outside the shop on Oxford Street, carrying signs reading “protect trans lives” and “stop funding trans erasure.”https://t.co/2yBSfyOstO pic.twitter.com/YXQJgDZQuC
Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε αφότου η νέα σειρά του HBO για τον Χάρι Πότερ --στην οποία η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός και η οποία βασίζεται στις ταινίες-- βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.
Η Ρόουλινγκ έχει εκφράσει έντονη αντίθεση της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η συγγραφέας έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις θέσεις της - οι οποίες αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου - υποστηρίζοντας ότι οι νομικές διασφαλίσεις που βασίζονται στο βιολογικό φύλο είναι απαραίτητες για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι απόψεις της έχουν προκαλέσει μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες που στρέφονται κατά εγχειρημάτων που σχετίζονται με τον «Χάρι Πότερ».
Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στη σειρά έχουν πάρει αποστάσεις από τις απόψεις της, ανάμεσά τους ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος υποδύεται τον Ντάμπλντορ και ο Νικ Φροστ που ενσαρκώνει τον ρόλο του Χάγκριντ.
Διαδικτυακή αίτηση από το «Good Law Project», με στόχο να αποτραπεί η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού με θέμα τον Χάρι Πότερ στην οδό Όξφορντ (Oxford Street), έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 11.000 υπογραφές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα