Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκίδα, έπεσαν με αυτοκίνητο πάνω στη βιτρίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα Κοσμηματοπωλείο

Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκίδα, έπεσαν με αυτοκίνητο πάνω στη βιτρίνα

Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν ρολόγια και πολύτιμα αντικείμενα

Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκίδα, έπεσαν με αυτοκίνητο πάνω στη βιτρίνα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας γνωστό κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Χαλκίδας με τους δράστες να χρησιμοποιούν να πέφτουν πάνω στην βιτρίνα με όχημα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 05:30 το πρωί, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Οι δράστες επέλεξαν τη μέθοδο του εμβολισμού προκειμένου να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος, παρακάμπτοντας τις εξωτερικές δικλείδες ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο, έπεσαν με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην κεντρική βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου, καταστρέφοντας ολοσχερώς την πρόσοψη.


Αμέσως μετά την πρόσκρουση, οι δράστες κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και κινήθηκαν αστραπιαία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κατάφεραν να αποσπάσουν όσα κοσμήματα, ρολόγια και πολύτιμα αντικείμενα βρίσκονταν τοποθετημένα στις μπροστινές προθήκες αναφέρει το το eviathema.gr.

Η ταχύτητα των κινήσεών τους υποδεικνύει πως επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, καθώς άρπαξαν τη λεία τους και εγκατέλειψαν τον χώρο πριν προλάβουν να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης