Βροχή τα 350άρια για ταχύτητα - Πού στήνει ραντάρ η Τροχαία και πότε χάνεται το δίπλωμα

Το πόδι στο γκάζι γίνεται πλέον μία από τις ακριβότερες συνήθειες για τους οδηγούς στην Ελλάδα. Η Τροχαία έχει αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους για υπερβολική ταχύτητα, χρησιμοποιώντας όχι μόνο σταθερά συστήματα, αλλά και φορητά ραντάρ που μπορούν να μεταφέρονται από σημείο σε σημείο, επιτρέποντας τη διενέργεια στοχευμένων επιχειρήσεων σε δρόμους όπου καταγράφονται συστηματικά υψηλές ταχύτητες.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία εικόνα από την ΠΑΘΕ, στο ύψος του Κιλκίς. Σε ελέγχους της Αστυνομίας καταγράφηκαν τρία αυτοκίνητα να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες: μία Mercedes CLK με 176 χλμ./ώρα, ένα Toyota Avensis Station Wagon με 171 χλμ./ώρα και ένα Volkswagen Passat με 164 χλμ./ώρα.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δείχνουν και κάτι που αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν...





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