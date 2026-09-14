Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Βροχή τα 350άρια για ταχύτητα - Πού στήνει ραντάρ η Τροχαία και πότε χάνεται το δίπλωμα
Οι έλεγχοι για υπερβολική ταχύτητα εντείνονται σε όλη τη χώρα, με φορητά ραντάρ, στοχευμένα μπλόκα και ηλεκτρονικά μέσα. Τρεις οδηγοί καταγράφηκαν πρόσφατα με 176, 171 και 164 χλμ./ώρα, την ώρα που ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 2.000 ευρώ.
Το πόδι στο γκάζι γίνεται πλέον μία από τις ακριβότερες συνήθειες για τους οδηγούς στην Ελλάδα. Η Τροχαία έχει αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους για υπερβολική ταχύτητα, χρησιμοποιώντας όχι μόνο σταθερά συστήματα, αλλά και φορητά ραντάρ που μπορούν να μεταφέρονται από σημείο σε σημείο, επιτρέποντας τη διενέργεια στοχευμένων επιχειρήσεων σε δρόμους όπου καταγράφονται συστηματικά υψηλές ταχύτητες.
Χαρακτηριστική είναι η τελευταία εικόνα από την ΠΑΘΕ, στο ύψος του Κιλκίς. Σε ελέγχους της Αστυνομίας καταγράφηκαν τρία αυτοκίνητα να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες: μία Mercedes CLK με 176 χλμ./ώρα, ένα Toyota Avensis Station Wagon με 171 χλμ./ώρα και ένα Volkswagen Passat με 164 χλμ./ώρα.
Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δείχνουν και κάτι που αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν...
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