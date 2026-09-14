Συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι για την άγρια επίθεση σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Ληστεία Ηλικιωμένη Συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι για την άγρια επίθεση σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας

Άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό της και την έριξαν στο οδόστρωμα για να της πάρουν την τσάντα

Συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι για την άγρια επίθεση σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας
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Δυο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος της 80χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Παρασκευής (11/9), κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη, ενώ κινούνταν με την κόρη της στον Άγιο Παντελεήμονα, και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Η κόρη της αμέσως ειδοποίησε το 100 και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τα δύο άτομα και τα ακινητοποίησαν. Τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Και η ίδια αναγνώρισε από φωτογραφίες που της επέδειξαν τους δύο δράστες της σε βάρος της επίθεσης. Γίνονται αναζητήσεις για τους άλλους τρεις δράστες, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
UPD: 9 ΣΧΟΛΙΑ

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