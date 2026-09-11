Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Αποκάλυψη newsauto: Στην Ελλάδα ήρθαν τα «κρυφά» ραντάρ που δεν πιάνει ούτε το Waze
Νέα δεδομένα στους ελέγχους της Τροχαίας δημιουργούν τα προηγμένα ραντάρ που ήδη έχει στην κατοχή της η Τροχαία… Ο έλεγχος δεν θα βρίσκεται πλέον απαραίτητα εκεί όπου φαίνεται ότι βρίσκεται η Αστυνομία.
Το «ξέρω πού έχει ραντάρ» αρχίζει να χάνει τη σημασία του. Η Ελληνική Αστυνομία περνά σταδιακά σε μια διαφορετική εποχή αστυνόμευσης των δρόμων, αξιοποιώντας φορητά συστήματα καταγραφής ταχύτητας τα οποία μπορούν να μεταφέρονται εύκολα και, κυρίως, να μην παραμένουν στο ίδιο σημείο.
Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις κλασικές σταθερές κάμερες που οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν πού βρίσκονται.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto, η επιχειρησιακή χρήση των νέων συστημάτων πρόκειται να ενταθεί άμεσα, με τα πρώτα νέα σημεία ελέγχου να μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.
Πρόκειται για συστήματα αντίστοιχα με το TraffiStar S290M, τα οποία...
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