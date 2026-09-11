Αποκάλυψη newsauto: Στην Ελλάδα ήρθαν τα «κρυφά» ραντάρ που δεν πιάνει ούτε το Waze

Το «ξέρω πού έχει ραντάρ» αρχίζει να χάνει τη σημασία του. Η Ελληνική Αστυνομία περνά σταδιακά σε μια διαφορετική εποχή αστυνόμευσης των δρόμων, αξιοποιώντας φορητά συστήματα καταγραφής ταχύτητας τα οποία μπορούν να μεταφέρονται εύκολα και, κυρίως, να μην παραμένουν στο ίδιο σημείο.

Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις κλασικές σταθερές κάμερες που οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν πού βρίσκονται.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto, η επιχειρησιακή χρήση των νέων συστημάτων πρόκειται να ενταθεί άμεσα, με τα πρώτα νέα σημεία ελέγχου να μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Πρόκειται για συστήματα αντίστοιχα με το TraffiStar S290M, τα οποία...







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