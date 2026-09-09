Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Πρόταση γάμου-θρίλερ στην Κρήτη: Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα μετά το «όχι» της συντρόφου του
Πρόταση γάμου-θρίλερ στην Κρήτη: Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα μετά το «όχι» της συντρόφου του
Ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στον Άγιο Ανδρέα μετά από έντονη αναστάτωση – Διασώστες του ΕΚΑΒ τον επανέφεραν
Μια πρόταση γάμου που δεν εξελίχθηκε όπως είχε ονειρευτεί ο 33χρονος Πολωνός τουρίστας στάθηκε η αφετηρία μιας δραματικής περιπέτειας στην Ιεράπετρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (ούζο), ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.
Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.
Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του. Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
Πηγή: neakriti
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (ούζο), ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.
Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.
Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του. Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
Πηγή: neakriti
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