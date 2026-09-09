Ημερίδες της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδροκεφάλου

Ο υδροκέφαλος -η παθολογική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις κοιλίες του εγκεφάλου- αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και επηρεάζει όλες τις ηλικίες, από τα νεογνά έως τους ηλικιωμένους





Οι δύο εκδηλώσεις που τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό τον κοινό τίτλο «Διάλογος Νευροεπιστημόνων»:





• Κυριακή 20/09 — «Διάλογος Νευροεπιστημόνων: Παιδιατρική Υδροκεφαλία»



Ο υδροκέφαλος — η παθολογική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις κοιλίες του εγκεφάλου — αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και επηρεάζει όλες τις ηλικίες, από τα νεογνά έως τους ηλικιωμένους. Στα παιδιά αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ στους ενήλικες ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης (ΥΦΠ) παραμένει συχνά αδιάγνωστος — αν και συγκαταλέγεται στις λίγες μορφές άνοιας που είναι δυνητικά αναστρέψιμες με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στόχος των δύο ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση, η επιστημονική ενημέρωση και η ενδυνάμωση τόσο της ιατρικής κοινότητας όσο και των οικογενειών.







Η πρώτη ημέρα απευθύνεται στην ιατρική κοινότητα — νευρολόγους, νευροχειρουργούς, ακτινολόγους, νευροψυχολόγους και γενικούς ιατρούς — και περιλαμβάνει έξι θεματικές συνεδρίες διαλόγου με πάνελ Ελλήνων ειδικών. Θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων:



• Επιδημιολογία, παθοφυσιολογία και η υποδιάγνωση του ΥΦΠ ως «θεραπεύσιμης άνοιας»

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• Σύγχρονη νευροαπεικόνιση και βιοδείκτες

• Λειτουργικά τεστ και πρόγνωση

• Χειρουργική θεραπεία και σύγχρονη τεχνολογία βαλβίδων

Η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία διοργανώνει δύο ημερίδες αφιερωμένες στον υδροκέφαλο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδροκεφάλου που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου.Οι δύο εκδηλώσεις που τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό τον κοινό τίτλο «Διάλογος Νευροεπιστημόνων»:• Σάββατο 19/09 — «Διάλογος Νευροεπιστημόνων: Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης»• Κυριακή 20/09 — «Διάλογος Νευροεπιστημόνων: Παιδιατρική Υδροκεφαλία»Ο υδροκέφαλος — η παθολογική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις κοιλίες του εγκεφάλου — αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και επηρεάζει όλες τις ηλικίες, από τα νεογνά έως τους ηλικιωμένους. Στα παιδιά αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ στους ενήλικες ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης (ΥΦΠ) παραμένει συχνά αδιάγνωστος — αν και συγκαταλέγεται στις λίγες μορφές άνοιας που είναι δυνητικά αναστρέψιμες με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στόχος των δύο ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση, η επιστημονική ενημέρωση και η ενδυνάμωση τόσο της ιατρικής κοινότητας όσο και των οικογενειών.Καινοτομία των εκδηλώσεων αποτελεί η ίδια η μορφή τους. Αντί για μονόλογους, το πρόγραμμα δομείται σε διαδραστικές συνεδρίες, όπου πάνελ ειδικών από διαφορετικές ειδικότητες συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και απαντούν σε ερωτήματα — του κοινού των ιατρών τη μία ημέρα, των οικογενειών την άλλη.Η πρώτη ημέρα απευθύνεται στην ιατρική κοινότητα — νευρολόγους, νευροχειρουργούς, ακτινολόγους, νευροψυχολόγους και γενικούς ιατρούς — και περιλαμβάνει έξι θεματικές συνεδρίες διαλόγου με πάνελ Ελλήνων ειδικών. Θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων:• Επιδημιολογία, παθοφυσιολογία και η υποδιάγνωση του ΥΦΠ ως «θεραπεύσιμης άνοιας»• Κλινική εικόνα και διαφοροδιάγνωση από νόσο Alzheimer, νόσο Parkinson και αγγειακή άνοια• Σύγχρονη νευροαπεικόνιση και βιοδείκτες• Λειτουργικά τεστ και πρόγνωση• Χειρουργική θεραπεία και σύγχρονη τεχνολογία βαλβίδων

• Μετεγχειρητική πορεία, αποκατάσταση και το ελληνικό μοντέλο φροντίδας

Κυριακή 20/09 — Παιδιατρική Υδροκεφαλία: Ιατροί προς Οικογένειες

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες παιδιών με υδροκέφαλο. Σε προσιτή γλώσσα, παιδονευροχειρουργοί, παιδονευρολόγοι και συνεργαζόμενοι ειδικοί απαντούν στα ερωτήματα των γονέων μέσα από θεματικά πάνελ και βιωματικά εργαστήρια. Θα καλυφθούν:

• Η διάγνωση και τα πρώτα βήματα μετά από αυτήν

• Θεραπευτικές επιλογές: βαλβίδες, ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία (ETV/CPC) και νέες τεχνολογίες

• Ανάπτυξη, μάθηση και σχολείο

• Ζωή με βαλβίδα: ασφάλεια, καθημερινότητα και αντιμετώπιση επειγόντων

• Εφηβεία και μετάβαση στην ενήλικη φροντίδα

Την ημέρα πλαισιώνουν πάνελ οικογενειών που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, καθώς και παράλληλα βιωματικά εργαστήρια για το σχολείο, τη συναισθηματική ευεξία και τα αδέλφια, την άθληση και το παιχνίδι.



Οι συμμετέχοντες



Στις δύο ημερίδες συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες από πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία όλης της χώρας — νευροχειρουργοί, νευρολόγοι, νευροψυχολόγοι, νευροακτινολόγοι, παιδονευροχειρουργοί και παιδονευρολόγοι — ενώ αναμένεται και η συμμετοχή διεθνούς προσκεκλημένου ομιλητή. Μεταξύ των ομιλητών της ημερίδας για τον ΥΦΠ περιλαμβάνονται διακεκριμένοι καθηγητές νευροχειρουργικής, νευρολογίας, ακτινολογίας και νευροψυχολογίας.



Όπως τονίζει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, «η έγκαιρη διάγνωση αλλάζει τη ζωή των ασθενών με υδροκέφαλο — από το βρέφος έως τον ηλικιωμένο. Με τον “Διάλογο Νευροεπιστημόνων” επιδιώκουμε να φέρουμε πιο κοντά τους ειδικούς μεταξύ τους, αλλά και τους ειδικούς με τις οικογένειες».



Οι εργασίες και των δύο ημερίδων θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα, με ελεύθερη είσοδο. Για την ημερίδα της 19ης Σεπτεμβρίου προβλέπεται χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης.