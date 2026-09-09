Συνελήφθη 40χρονος στην Θεσσαλονίκη που πήγε να «ανοίξει» ξανά ψυγείο περιπτέρου για να κλέψει παγωτά

Ένας 40χρονος με «αδυναμία» στα παγωτά, τα οποία αντί να τα πληρώνει επέλεγε να τα αφαιρεί, συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο τηςόταν αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου.Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας,του ίδιου περιπτέρου, αφαιρώντας παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.