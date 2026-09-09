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Συνελήφθη 40χρονος στην Θεσσαλονίκη που πήγε να «ανοίξει» ξανά ψυγείο περιπτέρου για να κλέψει παγωτά
ΕΛΛΑΔΑ
Παγωτό Περίπτερο Σύλληψη

Συνελήφθη 40χρονος στην Θεσσαλονίκη που πήγε να «ανοίξει» ξανά ψυγείο περιπτέρου για να κλέψει παγωτά

Τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει ξανά το ψυγείο του ίδιου περιπτέρου, αφαιρώντας παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Συνελήφθη 40χρονος στην Θεσσαλονίκη που πήγε να «ανοίξει» ξανά ψυγείο περιπτέρου για να κλέψει παγωτά
Στράτος Λούβαρης
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Ένας 40χρονος με «αδυναμία» στα παγωτά, τα οποία αντί να τα πληρώνει επέλεγε να τα αφαιρεί, συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει ξανά το ψυγείο του ίδιου περιπτέρου, αφαιρώντας παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
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