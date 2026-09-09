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Θεσσαλονίκη: 41χρονη αφαιρούσε τρόφιμα και σεντόνια από νοσοκομείο για 15 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καθαρίστρια Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: 41χρονη αφαιρούσε τρόφιμα και σεντόνια από νοσοκομείο για 15 χρόνια

Σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν πολλά από τα πράγματα που είχε αποσπάσει από το νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: 41χρονη αφαιρούσε τρόφιμα και σεντόνια από νοσοκομείο για 15 χρόνια
Στράτος Λούβαρης
16 ΣΧΟΛΙΑ
Από σεντόνια μέχρι μέλι κι αλλά τρόφιμα κατηγορείται ότι έπαιρνε από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 41χρονη υπάλληλος καθαρισμού.

Σε βάρος της γυναίκας, με καταγωγή από Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν πολλά από τα πράγματα που είχε αποσπάσει από το νοσοκομείο.
Στράτος Λούβαρης
16 ΣΧΟΛΙΑ

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