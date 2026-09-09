Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Θεσσαλονίκη: 41χρονη αφαιρούσε τρόφιμα και σεντόνια από νοσοκομείο για 15 χρόνια
Θεσσαλονίκη: 41χρονη αφαιρούσε τρόφιμα και σεντόνια από νοσοκομείο για 15 χρόνια
Σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν πολλά από τα πράγματα που είχε αποσπάσει από το νοσοκομείο
Από σεντόνια μέχρι μέλι κι αλλά τρόφιμα κατηγορείται ότι έπαιρνε από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 41χρονη υπάλληλος καθαρισμού.
Σε βάρος της γυναίκας, με καταγωγή από Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν πολλά από τα πράγματα που είχε αποσπάσει από το νοσοκομείο.
Σε βάρος της γυναίκας, με καταγωγή από Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν πολλά από τα πράγματα που είχε αποσπάσει από το νοσοκομείο.
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