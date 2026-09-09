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Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Φαρμακεία Κλειστά

Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
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Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.
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