Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Συνελήφθη 53χρονος διακινητής στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε μετανάστες κρυμμένους σε πορτμπαγκάζ
Συνελήφθη 53χρονος διακινητής στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε μετανάστες κρυμμένους σε πορτμπαγκάζ
Το όχημα είχε ξεκινήσει από τον Έβρο - Οι επιβαίνοντες από Ερυθραία και Ιράν δεν διέθεταν έγγραφα παραμονής
Με επτά παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών, συνελήφθη 53χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη.
Εις βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου μεταφέροντας αλλοδαπούς από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής στην ελληνική επικράτεια.
Εις βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου μεταφέροντας αλλοδαπούς από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής στην ελληνική επικράτεια.
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