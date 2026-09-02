Συνελήφθη 47χρονος για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο, τραυματίστηκε γυναίκα από τα σκάγια
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκη Πυροβολισμός τραυματισμός

Συνελήφθη 47χρονος για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο, τραυματίστηκε γυναίκα από τα σκάγια

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν με καραμπίνα σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα

Συνελήφθη 47χρονος για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο, τραυματίστηκε γυναίκα από τα σκάγια
Στράτος Λούβαρης
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Στη σύλληψη ενός 47χρονου για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία.

Ολα έγιναν λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν με καραμπίνα σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα.

Από τα σκάγια του κυνηγητού όπλου τραυματίστηκε και μια 48χρονη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου ατόμου που συμμετείχε στο περιστατικό.
Στράτος Λούβαρης
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