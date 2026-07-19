Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε υποχωρεί, δείτε χάρτη
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Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε υποχωρεί, δείτε χάρτη

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, πότε αναμένεται πτώση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε υποχωρεί, δείτε χάρτη
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Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

-Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σε προγνωστικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο οποίος επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Καύσωνας έως την Τετάρτη με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε υποχωρεί, δείτε χάρτη


Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
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