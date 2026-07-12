Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο
Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο
Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα
Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη φωτιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.
Πρόκειται για τον 59χρονο άνδρα ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 59χρονος είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο όπου νοσηλεύτηκε αρχικά, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Κρίσιμη, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζουν οι γιατροί και την κατάσταση του δεύτερου εργαζόμενου που έχει διακομιστεί στο ΚΑΤ μετά τη μεγάλη φωτιά του Ασπροπύργου. Πρόκειται για έναν 41χρονο που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.
Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.
Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.
Σημειώνεται, πως η κατάσταση των τριών από τους έντεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη που σημειώθηκε εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (09/07), είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα κρίσιμη.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν: Η δίωξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Παρότι έχει υπάρξει αναφορά για πιθανή ανάφλεξη από τσιγάρο, οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο, με χρήση φλόγιστρου, κοντά σε φιάλες οξυγόνου.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και, όταν έφτασε στο βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εργαζόμενοι και να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο οικοδομικό τετράγωνο.
Η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες με φλόγα
Πρόκειται για τον 59χρονο άνδρα ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 59χρονος είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο όπου νοσηλεύτηκε αρχικά, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Κρίσιμη, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζουν οι γιατροί και την κατάσταση του δεύτερου εργαζόμενου που έχει διακομιστεί στο ΚΑΤ μετά τη μεγάλη φωτιά του Ασπροπύργου. Πρόκειται για έναν 41χρονο που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.
Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.
Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.
Σημειώνεται, πως η κατάσταση των τριών από τους έντεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη που σημειώθηκε εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (09/07), είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα κρίσιμη.
Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντεςΠοινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν: Η δίωξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάςΟι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και βίντεο που καταγράφουν τις στιγμές αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και λίγο πριν από τη μεγάλη έκρηξη.
Παρότι έχει υπάρξει αναφορά για πιθανή ανάφλεξη από τσιγάρο, οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο, με χρήση φλόγιστρου, κοντά σε φιάλες οξυγόνου.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και, όταν έφτασε στο βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εργαζόμενοι και να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο οικοδομικό τετράγωνο.
Συνεχίζονται οι έρευνεςΟι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες με φλόγα
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους για την φωτιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εξειδικευμένα στελέχη μετέβησαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης (9/7). Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εξειδικευμένα στελέχη μετέβησαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης (9/7). Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
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