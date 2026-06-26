Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό, δείτε βίντεο
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Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό, δείτε βίντεο

Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ιόνια Οδό, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ιόνια Οδό νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 26/6, όταν νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ κινούνταν από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα με τελικό προορισμό τη Ρουμανία, όπως μεταδίδει το agriniosite.gr.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μεγάλη φωτιά σε νταλίκα στο ύψος Κεφαλοβρύσου στην Ιονία οδό

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