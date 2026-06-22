Superbet Greece, μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα στον αθλητισμό και την καινοτομία

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Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με στρατηγικό και όχι ευκαιριακό προσανατολισμό, με έμφαση σε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, με ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας και του στόχου της χώρας να αναδειχθεί σε κόμβο καινοτομίας. Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε τη βιώσιμη και την τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική υπευθυνότητα, τότε έχουμε ένα αδρό περίγραμμα για το είδος των επενδύσεων στις οποίες στοχεύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.Οι ευκαιρίες για τέτοιου είδους επενδύσεις είναι όλο και συχνότερες τα τελευταία χρόνια, αλλά λίγες θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Πάντως η επένδυση της Super Technologies, του διεθνούς ομίλου τεχνολογίας και ψηφιακής ψυχαγωγίας, είναι μία απ’ αυτές και μάλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού και των online παιχνιδιών.Η Super δημιουργήθηκε το 2008 στη Ρουμανία, αλλά από το 2016 και ύστερα αρχίζει η εκρηκτική ανάπτυξη και η μετεξέλιξή της από κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού και gaming σε έναν σύγχρονο οργανισμό τεχνολογίας με πολυεπίπεδο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Πολωνία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι πρώτες χώρες της επέκτασής της τη διετία 2017 και 2018.Την επόμενη χρονιά έρχεται η μεγάλη επένδυση 175 εκατ. ευρώ από την Blackstone και πολύ σύντομα η Super επεκτείνεται σε μια σειρά ανταγωνιστικές αγορές, όπως το Βέλγιο (2021), η Σερβία (2022) και η Βραζιλία (2023). Το 2024 γίνεται η μεγάλη αναχρηματοδότηση της επένδυσης από την Blackstone και την HPS Investment Partners με 1,32 δισ. ευρώ, η οποία απογειώνει τον όμιλο, που πλέον ως Super Technologies έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες της με τη συνδρομή 5.000 επαγγελματιών παγκοσμίως.Το 2026 είναι η σειρά της Ελλάδας να υποδεχθεί τη Superbet Greece και να γίνει το νέο πεδίο δράσης ενός ομίλου με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.Ήδη συνδέονται χορηγικά μαζί της μεγάλες ελληνικές ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΟ, Λεβαδειακός, Πανιώνιος, και ο ιστορικός πολυαθλητικός σύλλογος Πανελλήνιος. Σε ελάχιστες μέρες (1.7.2026) θα προστεθούν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική λίγκα Super League 2 και οι διοργανώσεις του ελληνικού ποδοσφαιρικού Κυπέλλου και του Super Cup. Οι υψηλού προφίλ και αντίκτυπου χορηγίες της σε άλλες χώρες προϊδεάζουν για κάτι ανάλογο και στη χώρα μας.Άλλωστε η ίδια η εταιρεία υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει «το πιο ελκυστικό online οικοσύστημα ψυχαγωγίας της χώρας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από τον ενθουσιασμό και το κοινό πάθος για τον αθλητισμό».Εκτός από τις δραστηριότητές της στον στοιχηματισμό και στο online gaming, η Super έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά τεχνολογικούς τομείς που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς ενδέχεται να προσφέρουν στη χώρα μας σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη προϊόντων και ψηφιακών λύσεων: περισσότεροι από 800 ειδικοί εργάζονται σε ομάδες σε μια σειρά μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για τη δημιουργία ιδιόκτητων πλατφορμών, την υιοθέτηση προηγμένων μοντέλων πληρωμών, τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων εξατομίκευσης και την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών με σύγχρονες υποδομές κυβερνοασφάλειας και συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων της.Σε μια εποχή κατά την οποία η προσέλκυση επενδύσεων με αναπτυξιακό και τεχνολογικό αποτύπωμα αποτελεί ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, η είσοδος της Superbet Greece παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το πώς θα αξιοποιηθεί στην πράξη αυτή η δυναμική είναι κάτι που αξίζει να παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.