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Ροδόπη: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Παλαιά Κρωβύλη Σαπών
Ροδόπη: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Παλαιά Κρωβύλη Σαπών
Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην περιοχή επιχείρησαν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.
Στην περιοχή επιχείρησαν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026
Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
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