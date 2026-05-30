Τεράστιος μπαζότοπος μέσα σε δάσος δίπλα στη γέφυρα της Ποτίδαιας, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς
Σπασμένα γυαλιά και κάθε λογής εύφλεκτα υλικά συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό δίπλα στα πεύκα

Ένας τεράστιος μπαζότοπος έχει δημιουργηθεί δίπλα στη γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, ο οποίος εκτείνεται προς το δάσος της περιοχής, σε μήκος δεκάδων μέτρων, προκαλώντας θλίψη αλλά και βαθύ προβληματισμό σε όποιον τον αντικρίζει. 

Η χωματερή ξεκινάει ακριβώς δίπλα από την άσφαλτο και φτάνει στο δάσος της περιοχής, με μπάζα, ογκώδη απορρίμματα, κλαδιά, ακόμη και αμίαντο, να συνθέτουν το σκηνικό. Είναι ξεκάθαρο από το μέγεθος ότι δεν πρόκειται για απόρριψη μπαζών της μιας βραδιάς, αλλά για συστηματική και χρόνια κατάσταση.

Σπασμένα γυαλιά και κάθε λογής εύφλεκτα υλικά συμπληρώνουν το επικίνδυνο σκηνικό δίπλα στα πεύκα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, ιδίως αυτήν την εποχή, που οι θερμοκρασίες αυξάνονται.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και φαίνεται ότι επιδεινώνεται καθημερινά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εικόνες αυτές, κάθε άλλο παρά ελκυστικές είναι για τους τουρίστες που αναμένεται να κατακλύσουν τη Χαλκιδική το επόμενο διάστημα.

Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να καθαριστεί η περιοχή και να αποτραπεί μια σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή στην καρδιά ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr η σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Νέα Ποτίδαια είναι σε πλήρη γνώση της δημοτικής αρχής Νέας Προποντίδας ενώ μετά από συντονισμένες ενέργειες και ιεράρχηση των αναγκών ξεκινά άμεσα η μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης του μπαζότοπου.
