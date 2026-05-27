Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο στα Βριλήσσια, δύο νεαροί ελαφρά τραυματισμένοι

Κλείσιμο

«Άγιο» είχαν ο οδηγός και ο συνοδηγός ενός αυτοκινήτου το οποίο χθες το βράδυ «καρφώθηκε» σε ένα δέντρο στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των, έχοντας περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθώς οι δύο νεαροί απεγκλωβίστηκαν από το όχημα με ελαφρά τραύματα.Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Πεντέλης, στο ρεύμα προς Πεντέλη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, «καβάλησε» τη διαχωριστική νησίδα, προσέκρουσε αρχικά σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού και έπεσε σε ένα δέντρο, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 Πυροσβέστες οι οποίοι έκοψαν τα κλαδιά του δέντρου και απεγκλώβισαν τον οδηγό και το συνοδηγό.Οι νεαροί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν τους δύο νεαρούς ελαφρά τραυματισμένους στο νοσοκομείο.Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν σε απόσταση 50 μέτρων, στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το ΙΧ κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προτού ακολουθήσει την "τρελή" πορεία μέχρι το αντίθετο ρεύμα.