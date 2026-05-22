Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας στις στρατιωτικές σχολές στις Πανελλήνιες
Αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας στις στρατιωτικές σχολές στις Πανελλήνιες
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ το 2027 - Οι αλλαγές αφορούν κυρίως μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α’ και Β’ Λυκείου
Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των μορίων για τις στρατιωτικές σχολές φέρνει η νέα υπουργική απόφαση, που θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως σχολές τεχνολογικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, ενώ αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας βασικών μαθημάτων, όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική.
Ειδικότερα, προστέθηκαν ή επανακαθορίστηκαν συντελεστές σε σχολές που ανοίγουν σε περισσότερα πεδία, έγιναν μικρές αναπροσαρμογές βαρύτητας μαθημάτων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ενώ ορισμένες στρατιωτικές σχολές αποκτούν διαφορετική στάθμιση μαθημάτων ανάλογα με το πεδίο πρόσβασης.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, τροποποιούνται οι πίνακες που ίσχυαν από το 2021 και είχαν επικαιροποιηθεί το 2025 για τις εξετάσεις του 2026.
Οι μεταβολές εντοπίζονται στις ακόλουθες σχολές:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στη ΣΜΥΑ, όπου πλέον προβλέπονται διαφοροποιήσεις ανά κατεύθυνση, αλλά και στη Στρατιωτική Σχολή Πληροφορικής Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά αναθεωρημένους συντελεστές βαρύτητας. Παράλληλα, ορισμένες σχολές ανοίγουν σε περισσότερα Επιστημονικά Πεδία, διευρύνοντας τις επιλογές των υποψηφίων. Όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί αναλυτές, το υπουργείο επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα τα εξεταζόμενα μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε σχολής. Έτσι, σε τεχνολογικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις ενισχύεται η σημασία των θετικών μαθημάτων, ενώ σε άλλες σχολές αλλάζει η στάθμιση ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο πρόσβασης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των ευρύτερων αλλαγών, που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τις στρατιωτικές σχολές, όπως η δυνατότητα πρόσβασης από περισσότερα επιστημονικά πεδία και η αναθεώρηση των όρων εισαγωγής, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων.
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα εξεταστούν με το νέο πλαίσιο.
Το πλήρες ΦΕΚ με τους αναλυτικούς συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή και επιστημονικό πεδίο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Ειδικότερα, προστέθηκαν ή επανακαθορίστηκαν συντελεστές σε σχολές που ανοίγουν σε περισσότερα πεδία, έγιναν μικρές αναπροσαρμογές βαρύτητας μαθημάτων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ενώ ορισμένες στρατιωτικές σχολές αποκτούν διαφορετική στάθμιση μαθημάτων ανάλογα με το πεδίο πρόσβασης.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, τροποποιούνται οι πίνακες που ίσχυαν από το 2021 και είχαν επικαιροποιηθεί το 2025 για τις εξετάσεις του 2026.
Οι μεταβολές εντοπίζονται στις ακόλουθες σχολές:
- ΣΜΥΑ (κατευθύνσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων)
- Στρατιωτική Σχολή Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
- ΣΑΝ (Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στη ΣΜΥΑ, όπου πλέον προβλέπονται διαφοροποιήσεις ανά κατεύθυνση, αλλά και στη Στρατιωτική Σχολή Πληροφορικής Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά αναθεωρημένους συντελεστές βαρύτητας. Παράλληλα, ορισμένες σχολές ανοίγουν σε περισσότερα Επιστημονικά Πεδία, διευρύνοντας τις επιλογές των υποψηφίων. Όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί αναλυτές, το υπουργείο επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα τα εξεταζόμενα μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε σχολής. Έτσι, σε τεχνολογικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις ενισχύεται η σημασία των θετικών μαθημάτων, ενώ σε άλλες σχολές αλλάζει η στάθμιση ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο πρόσβασης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των ευρύτερων αλλαγών, που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τις στρατιωτικές σχολές, όπως η δυνατότητα πρόσβασης από περισσότερα επιστημονικά πεδία και η αναθεώρηση των όρων εισαγωγής, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων.
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα εξεταστούν με το νέο πλαίσιο.
Το πλήρες ΦΕΚ με τους αναλυτικούς συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή και επιστημονικό πεδίο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα