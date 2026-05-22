Τα «καφεδάκια», οι «μικρές» και οι «άσσοι» που πρόδωσαν την οικογενειακή συμμορία κοκαΐνης στο Ηράκλειο, οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει δεκάδες απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, παρακολουθήσεις, φυσική επιτήρηση και επιχειρησιακά στοιχεία, τα οποία – σύμφωνα με τις Αρχές – αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, από την προμήθεια των ναρκωτικών μέχρι την παράδοση στους πελάτες και την άμεση κινητοποίηση όταν υπήρχε κίνδυνος να αποκαλυφθούν.



Οι διάλογοι που «έκαψαν» την οργάνωση Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου θεωρούνται αποκαλυπτικές, καθώς δείχνουν όχι μόνο τον τρόπο διακίνησης αλλά και την οργανωμένη δομή που – σύμφωνα με τη δικογραφία – είχε αναπτυχθεί.







«Έξι άτομα με περιμένανε ρε φίλε… Πήγα Αγία Πελαγία, δεν είχα. Τώρα μόλις γύρισα. Θα τα βάλουμε σε τάξη», ακούγεται να λέει, σε έναν διάλογο που – σύμφωνα με τους αστυνομικούς – αποτυπώνει την τροφοδοσία και τη συνεχή διακίνηση.



«Μάζεψε τα όλα, μην αφήσεις τίποτα!» Το πιο δραματικό όμως κομμάτι της υπόθεσης καταγράφεται το βράδυ της 2ας Μαΐου 2026, όταν ο 21χρονος γιος συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην οδό Σολωμού.







Ο 20χρονος στενός συνεργάτης ενημερώνει αμέσως τον 48χρονο πατέρα και ακολουθεί τηλεφώνημα – «φωτιά» προς τον 27χρονο μεγαλύτερο γιο.



Η εντολή είναι ξεκάθαρη: «Πήγαινε τώρα στην Ελπίδος! Μαζέψε όλα τα πράγματα! Τη ζυγαριά, τα λεφτά και ό,τι έχει μέσα! Μην αφήσεις τίποτα!»



Συνέχισαν σαν να μη συνέβη τίποτα Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως, σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της ομάδας δεν σταμάτησε ούτε μετά τη σύλληψη.



Λίγες ώρες αργότερα, νέα τηλεφωνική επικοινωνία δείχνει ότι η διακίνηση συνεχίστηκε κανονικά.



Ο 48χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος συνεννοούνται με πελάτη και του δίνουν το «οκ» για νέα παράδοση.



«Εντάξει, τελικά θα γίνει. Έλα να τα πάρεις», ακούγεται να λένε, ενώ σύμφωνα με την έρευνα λίγο αργότερα πραγματοποιείται προμήθεια ενός γραμμαρίου κοκαΐνης.



Η «μυστική» γλώσσα της συμμορίας Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κωδικοποιημένη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στις συνομιλίες τους για να μην αναφέρονται ανοιχτά στα ναρκωτικά και στα χρήματα.



Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, μέσα από την ανάλυση των διαλόγων, αποκωδικοποίησαν τις φράσεις:



* «Μικρές» για μισό γραμμάριο κοκαΐνης (40-50 ευρώ)



* «Μεγάλες» για ένα γραμμάριο (100 ευρώ)



* «Καφεδάκι», «πενηντάρικο», «εκατό», «άσσος» ως κωδικοποιημένες αναφορές στις ποσότητες και στις συναλλαγές.



Μια γλώσσα που χρησιμοποιούνταν συστηματικά, ώστε οι συνομιλίες να μην είναι εύκολα κατανοητές σε τρίτους.



Η επιχείρηση που «έδεσε» την υπόθεση Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – την ιδιαίτερα μεθοδική και πολυεπίπεδη δουλειά που έκανε η Ασφάλεια Ηρακλείου.



Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν συνδυαστικά άρση τηλεφωνικού απορρήτου, απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών, φυσική επιτήρηση, παρακολουθήσεις, επιχειρησιακές διασταυρώσεις και στοχευμένες κινήσεις, καταφέρνοντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δομή της οργάνωσης.



Η δικογραφία περιγράφει μια συστηματική και κατ’ επάγγελμα δράση, με σαφώς κατανεμημένους ρόλους, όπου ο 21χρονος φέρεται ως κεντρικός συντονιστής, ο 27χρονος αδερφός και ο 48χρονος πατέρας ως ενεργά μέλη, ενώ ο 20χρονος εμφανίζεται ως βασικός προμηθευτής και συνδετικός κρίκος με δεύτερο κύκλωμα.



Οι τηλεφωνικές συνομιλίες, οι κινήσεις πανικού, οι παραδόσεις και η αποκωδικοποίηση της «μυστικής» γλώσσας ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, τα στοιχεία που συμπλήρωσαν το παζλ και οδήγησαν στο «ξεσκέπασμα» της οικογενειακής συμμορίας κοκαΐνης.