Τέλος οι... τζαμπατζήδες των λεωφορείων

Η εισιτηριοδιαφυγή, το «αθάνατο» φαινόμενο του Αθηναίου που πηδά τη μπάρα ή γλιστράει πίσω από κάποιον άλλο που επικυρώνει εισιτήριο, αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρωταγωνιστής της παρουσίασης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο.