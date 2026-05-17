Κάνανε αλκοτέστ έξω από τα μπουζούκια

Τα ξημερώματα της Κυριακής η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, «έστησε» μπλόκο-σκούπα για έλεγχο μεθυσμένων οδηγών σχεδόν από έξω τα νυχτερινά μαγαζιά της παραλιακής… Τι ισχύει με τα πρόστιμα.

Λίγα μέτρα έξω από τις πύλες των μεγαλύτερων νυχτερινών κέντρων της Αθήνας, η Τροχαία έστησε στο πρόσφατο Σαββατοκύριακο ένα από τα πιο εντυπωσιακά μπλόκα αλκοτέστ που έχουν δει οι δρόμοι του νοτίου λεκανοπεδίου. Το σημείο δεν επιλέχθηκε τυχαία: το ρεύμα προς Πειραιά της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ακριβώς στο ύψος του Poseidonio και του Romeo, είναι από τα πιο «φορτωμένα» σε νυχτερινή κυκλοφορία ολόκληρης της Αττικής, ιδίως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η εικόνα που αντίκρισαν οι οδηγοί δεν άφηνε περιθώρια παρεξήγησης: περιπολικά, κώνοι και αστυνομικοί είχαν φράξει ουσιαστικά όλες τις λωρίδες, με κάθε διερχόμενο να υποχρεούται σε έλεγχο χωρίς καμία εξαίρεση. Αποτέλεσμα: ουρές αυτοκινήτων για αρκετές εκατοντάδες μέτρα και χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλο τμήμα της Παραλιακής



