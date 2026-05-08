Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 48χρονος Βούλγαρος που έσφαξε αρνί σε αποθήκη για να τιμήσει το κουρμπάνι
Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 48χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται ότι έσφαξε και τεμάχισε αρνί μέσα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, κοντά στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστήριξε στην απολογία του ότι προέβη σε αυτή την πράξη για θρησκευτικό έθιμο και συγκεκριμένα για να τιμήσει το κουρμπάνι, ενώ είχε σκοπό να μοιράσει το αρνί σε συγγενικά του πρόσωπα, όπως είπε. «Θα προσέφερα ως θυσία για να τιμήσουμε τον Άγιο Γεώργιο», φέρεται να απολογήθηκε.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος διώκεται για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, σε βαθμό κακουργήματος. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές ενέργειες.
