Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ έκαναν έφοδο στο Εφετείο στο πλαίσιο αναζήτησης του 89χρονου που πυροβόλησε με καραμπίνα, δείτε βίντεο
Ο χώρος γύρω από το Εφετείο θυμίζει «φρούριο», με τις αρχές να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου στο Εφετείο Αθηνών, μετά από πληροφορίες για την παρουσία του 89χρονου άνδρα που νωρίτερα είχε προκαλέσει πανικό στο κέντρο της Αθήνας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες εντός και πέριξ του κτιρίου, με στόχο τον εντοπισμό του υπόπτου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι κινήθηκαν συντονισμένα σε όλους τους χώρους του Εφετείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο παρουσίας του 89χρονου στο κτίριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάνοπλοι άνδρες αναγκάστηκαν να υπερπηδήσουν πόρτες και εμπόδια για να συνεχίσουν την επιχείρηση ελέγχου.


