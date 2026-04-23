Συνάντησα τον δολοφόνο, με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την Ελευθερία, λέει ο αδελφός της
Συνάντησα τον δολοφόνο, με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την Ελευθερία, λέει ο αδελφός της
Ο 40χρονος δεν δίστασε να τον χαιρετήσει και να του πει ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται η πρώην σύντροφός του
Ο αδελφός της Ελευθερίας Γιακουμάκη και ο πρώην σύντροφός της και δολοφόνος της συναντήθηκαν τυχαία λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, χωρίς ο πρώτος να γνωρίζει ότι είχε σκοτώσει την αδελφή του.
Το creta24.gr μεταφέρει τη δήλωση του αδελφού της 43χρονης.
«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».
Από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα, την Κυριακή (19/4), ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ακόμη και στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν, είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την ίδια ημέρα.
Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, μέσα στο αυτοκίνητό της και φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές «δείχνουν» ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης τον πρώην σύντροφό της.
Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι της έδωσε ραντεβού θανάτου την Κυριακή (19/4) και αφού την εκτέλεσε με μια σφαίρα στο κεφάλι ακριβώς μόλις συναντήθηκαν, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, τόπο καταγωγής του.
Την Τρίτη 21 Απριλίου, όταν ο 40χρονος ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και πως οι Αρχές βρίσκονταν κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας κοντά στον Προφήτη Ηλία. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.
Το creta24.gr μεταφέρει τη δήλωση του αδελφού της 43χρονης.
«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».
Από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα, την Κυριακή (19/4), ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ακόμη και στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν, είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την ίδια ημέρα.
Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, μέσα στο αυτοκίνητό της και φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές «δείχνουν» ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης τον πρώην σύντροφό της.
Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι της έδωσε ραντεβού θανάτου την Κυριακή (19/4) και αφού την εκτέλεσε με μια σφαίρα στο κεφάλι ακριβώς μόλις συναντήθηκαν, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, τόπο καταγωγής του.
Την Τρίτη 21 Απριλίου, όταν ο 40χρονος ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και πως οι Αρχές βρίσκονταν κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας κοντά στον Προφήτη Ηλία. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα