Ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις της Aegean με προορισμό Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμάν από τις 28 Απριλίου
Ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις της Aegean με προορισμό Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμάν από τις 28 Απριλίου
Δείτε αναλυτικά πότε θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις - Η αεροπορική εταιρεία είχε αναστείλει τις προγραμματισμένες πτήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η Aegean ανακοίνωσε σήμερα (23/4) την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
- Από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ (Ισραήλ) επανεκκινούν στις 28 Απριλίου
- Από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου
- Από τη Λάρνακα (Κύπρος) προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από την Αθήνα προς το Ριάντ (Σαουδική Αραβία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από την Αθήνα προς το Αμάν (Ιορδανία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας:
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς».
Ειδικότερα, οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
- Από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ (Ισραήλ) επανεκκινούν στις 28 Απριλίου
- Από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου
- Από τη Λάρνακα (Κύπρος) προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από την Αθήνα προς το Ριάντ (Σαουδική Αραβία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Από την Αθήνα προς το Αμάν (Ιορδανία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας:
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
