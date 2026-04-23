ΕΛΛΑΔΑ
Aegean Πτήσεις Μέση Ανατολή

Δείτε αναλυτικά πότε θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις - Η αεροπορική εταιρεία είχε αναστείλει τις προγραμματισμένες πτήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις της Aegean με προορισμό Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμάν από τις 28 Απριλίου
Η Aegean ανακοίνωσε σήμερα (23/4) την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

- Από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ (Ισραήλ) επανεκκινούν στις 28 Απριλίου

- Από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου

- Από τη Λάρνακα (Κύπρος) προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

- Από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

- Από την Αθήνα προς το Ριάντ (Σαουδική Αραβία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

- Από την Αθήνα προς το Αμάν (Ιορδανία) επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης