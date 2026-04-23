Χιόνια στην καρδιά της άνοιξης: Στους -4 το πρωί στο Καϊμακτσαλάν, στα λευκά το Νυμφαίο
Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

Νιφάδες χιονιού έπεσαν, μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης, στο Νυμφαίο της Φλώρινας και στο Σέλι. Οι ταράτσες των σπιτιών και οι αυλές στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου ντύθηκαν ξανά στα λευκά τις τελευταίες ώρες, με τους κατοίκους να βλέπουν τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» στον -1 βαθμό Κελσίου.



Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είναι χαρακτηριστικό πως ο υδράργυρος στο Καϊμάκτσαλάν, στις 9 το πρωί, έδειχνε -4 βαθμούς Κελσίου. Στους μηδέν βαθμούς ήταν στον Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι.



Στην Κλεισούρα Καστοριάς, η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στον 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα και τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το θερμόμετρο έδειχνε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Φωτογραφία αρχείου
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

