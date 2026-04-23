Έρχεται πρόγραμμα επιδότησης-μαμούθ για αγορά νέου αυτοκινήτου;

Η συζήτηση για επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου μοιάζει να επιστρέφει κυκλικά στο προσκήνιο, σαν υπόσχεση που αρνείται να εκπληρωθεί. Κι όμως, όσο κι αν η ιδέα ακούγεται δελεαστική, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται σήμερα είναι αισθητά πιο ψυχρή από τις προσδοκίες που καλλιεργούνται.

Τι ισχύει και τι όχι

Για να το πούμε καθαρά: στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει σήμερα κανένα πρόγραμμα άμεσης επιδότησης για αντικατάσταση παλαιού οχήματος με νέο. Καμία ενίσχυση της τάξης των 30.000 ευρώ, κανένα μαζικό σχέδιο ανανέωσης στόλου που να αφορά υβριδικά ή ηλεκτρικά μοντέλα — ανεξαρτήτως αξίας ή κατηγορίας οχήματος

Το μοναδικό εργαλείο που παραμένει ενεργό είναι το γνωστό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως περιβαλλοντικό κίνητρο παρά ως ουσιαστικός μοχλός ανανέωσης. Και η επιδότηση των περίπου 3.000 ευρώ που προσφέρει δεν αρκεί για να αλλάξει τη ζήτηση στα θεμέλιά της, ειδικά σε μια αγορά όπου το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παραμένει πιεσμένο και η μέση ηλικία του στόλου αγγίζει τα 18 χρόνια.







