Βίντεο: Τρόμος - οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό

Το περιστατικό συνέβη στο 5ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, ελάχιστα μετά το Αντίρριο, και ο ασυνείδητος οδηγός συνέχισε ατρόμητος το «ταξίδι» του έως το 11ο χιλιόμετρο. Έξι και μισό χιλιόμετρα ανάποδα, σε αυτοκινητόδρομο, με την κυκλοφορία να έρχεται απέναντί του. Επί ουσίας οδηγούσε από το Αντίρριο με κατεύθυνση Ιωαννίνων — στη λωρίδα που αντιστοιχεί στο αντίστροφο ρεύμα.

Ο οδηγός που τον αντίκρισε πρώτος δεν το έβαλε κάτω. Kατέγραψε το... ιστορικό βίντεο και παράλληλα κάλεσε τις αρχές. Η τροχαία ανέλαβε αμέσως, σταμάτησε την κυκλοφορία στην περιοχή και ανέμενε τον παραβάτη. Εκείνος, κάποια στιγμή, έκανε αναστροφή — σαν να το ήξερε, σαν να του φαινόταν φυσιολογικό — και βρέθηκε στην έξοδο του Αντιρρίου, κατευθείαν στα χέρια της τροχαίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ











