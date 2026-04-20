Το λάθος που κάνουν καθημερινά εκατομμύρια οδηγοί και δεν ξέρουν ότι τους κοστίζει 350€
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει σημαντικές αλλαγές — και οι περισσότεροι οδηγοί δεν έχουν ιδέα τι περιέχει. Διαβάστηκε λίγο και στην πράξη εξακολουθούν να ισχύουν οι παλιές συνήθειες. Το αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες οδηγοί κάνουν καθημερινά κάτι που θεωρούν απολύτως φυσιολογικό — χωρίς να υποψιάζονται ότι είναι παράνομο και ότι μπορεί να τους κοστίσει ακριβά.
Η συνήθεια είναι τόσο διαδεδομένη που δεν τη σκεφτόμαστε καν: πριν μπούμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε τα ασύρματα ακουστικά μας, συνδέουμε τη μουσική ή ένα podcast, και οδηγούμε. Εκατοντάδες χιλιόμετρα, ώρες ακρόασης. Κανείς δεν μας έχει πει ότι κάνουμε κάτι λάθος.
Όμως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρος. Η χρήση ακουστικών για ακρόαση μουσικής, podcast ή οποιουδήποτε ήχου κατά την οδήγηση είναι παράνομη — ενσύρματα ή ασύρματα, δεν έχει σημασία.
Το Άρθρο 17, παρ. 2 του ΚΟΚ αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η χρήση ακουστικών «που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές» εν κινήσει. Και οι συνέπειες δεν είναι ήπιες: πρόστιμο 350 ευρώ επί τόπου, μαζί με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για τριάντα ημέρες..
