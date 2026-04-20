Το λάθος που κάνουν καθημερινά εκατομμύρια οδηγοί και δεν ξέρουν ότι τους κοστίζει 350€

Η συνήθεια είναι τόσο διαδεδομένη που δεν τη σκεφτόμαστε καν: πριν μπούμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε τα ασύρματα ακουστικά μας, συνδέουμε τη μουσική ή ένα podcast, και οδηγούμε. Εκατοντάδες χιλιόμετρα, ώρες ακρόασης. Κανείς δεν μας έχει πει ότι κάνουμε κάτι λάθος.

Όμως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρος. Η χρήση ακουστικών για ακρόαση μουσικής, podcast ή οποιουδήποτε ήχου κατά την οδήγηση είναι παράνομη — ενσύρματα ή ασύρματα, δεν έχει σημασία.

Το Άρθρο 17, παρ. 2 του ΚΟΚ αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η χρήση ακουστικών «που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές» εν κινήσει. Και οι συνέπειες δεν είναι ήπιες: πρόστιμο 350 ευρώ επί τόπου, μαζί με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για τριάντα ημέρες..





