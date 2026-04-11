Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Άρσεναλ - Μπόρνμουθ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Άρσεναλ - Μπόρνμουθ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ
Ενδιαφέροντα παιχνίδι στην Ευρώπη σήμερα Μεγάλο Σάββατο
Μεγάλο Σάβατο σήμερα (11/4) και η δράση όσον αφορά το αθλητικό τηλεοπτικό μενού συναντάται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, με την Premier League να έχει την τιμητική της.
Στις 14:30 η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League) και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στις 16:30 (Novasports 3) στη Γερμανία υπάρχει το σούπερ ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports Premier League) η εκτός έδρας μάχη της Μπράιτον του Κωστούλα με την Μπέρνλι, ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 1) η Μίλαν παίζει με την Ουντινέζε. Στις 19:30 (Novasports 1) η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Εσπανιόλ και γνωρίζει πως με νίκη πηγαίνει στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την ίδια ώρα (19:30, Novasports Premier League) η Λίβερπουλ περιμένει τη Φούλαμ, ενώ το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00 (Novasports Prime) με το Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης.
09:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS9
10:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS10
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS11
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS12
14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπόρνμουθ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
Στις 14:30 η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League) και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στις 16:30 (Novasports 3) στη Γερμανία υπάρχει το σούπερ ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports Premier League) η εκτός έδρας μάχη της Μπράιτον του Κωστούλα με την Μπέρνλι, ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 1) η Μίλαν παίζει με την Ουντινέζε. Στις 19:30 (Novasports 1) η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Εσπανιόλ και γνωρίζει πως με νίκη πηγαίνει στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την ίδια ώρα (19:30, Novasports Premier League) η Λίβερπουλ περιμένει τη Φούλαμ, ενώ το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00 (Novasports Prime) με το Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
09:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS9
10:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS10
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS11
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS12
14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπόρνμουθ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Αλαβές La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κάλιαρι – Κρεμονέζε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
16:30 Novasports 5HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
17:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Χαλ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Έλτσε – Βαλένθια La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
18:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ La Liga
19:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βενέτσια – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κάλιαρι – Κρεμονέζε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
16:30 Novasports 5HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
17:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Χαλ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Έλτσε – Βαλένθια La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
18:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ La Liga
19:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βενέτσια – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
