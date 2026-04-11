Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Άρσεναλ - Μπόρνμουθ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ

Αθλητικές μεταδόσεις Άρσεναλ Λίβερπουλ Μπαρτσελόνα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Άρσεναλ - Μπόρνμουθ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ

Ενδιαφέροντα παιχνίδι στην Ευρώπη σήμερα Μεγάλο Σάββατο

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Άρσεναλ - Μπόρνμουθ, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ
Μεγάλο Σάβατο σήμερα (11/4) και η δράση όσον αφορά το αθλητικό τηλεοπτικό μενού συναντάται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, με την Premier League να έχει την τιμητική της.

Στις 14:30 η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League) και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στις 16:30 (Novasports 3) στη Γερμανία υπάρχει το σούπερ ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports Premier League) η εκτός έδρας μάχη της Μπράιτον του Κωστούλα με την Μπέρνλι, ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 1) η Μίλαν παίζει με την Ουντινέζε. Στις 19:30 (Novasports 1) η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Εσπανιόλ και γνωρίζει πως με νίκη πηγαίνει στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια ώρα (19:30, Novasports Premier League) η Λίβερπουλ περιμένει τη Φούλαμ, ενώ το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00 (Novasports Prime) με το Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα:

09:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS9

10:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS10

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS11

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS12

14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπόρνμουθ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Αλαβές La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κάλιαρι – Κρεμονέζε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Έλτσε – Βαλένθια La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

18:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ La Liga

19:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βενέτσια – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

